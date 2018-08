Das Verstörende, geradezu Empörende war, dass es die Bayern-Fans waren, die sich aufregten. Sie fühlten sich ungerecht behandelt und schimpften auf die Schiris. Sie skandierten "Schieber" und "Fußballmafia DFB", weil ihrem Team zwei Tore aberkannt wurden, nachdem sich der Schiedsrichter Bastian Dankert die Szenen am Bildschirm an der Seitenlinie angeschaut hatte.

Dabei verhielt sich alles ganz anders, die Bayern waren die Privilegierten. Das entscheidende Tor, Arjen Robbens Elfmeternachschuss, hätte man ihnen gar nicht aberkennen brauchen, denn der Elfmeter, aus dem es hervorging, hätte nicht gegeben werden dürfen. Das wegweisende – und möglicherweise irreguläre – 2:1 fiel dann bei der Wiederholung dieses Strafstoßes durch Robert Lewandowski.

Damit sind wir bei der spielentscheidenden Szene: Franck Ribéry bog balllupfend in den Strafraum ein, wo der Hoffenheimer Abwehrspieler Håvard Nordtveit, kurz zuvor eingewechselt und nicht auf Höhe des Geschehens, quasi im Weg rumlag. Er war aus irgendeinem Grund gegrätscht, allerdings deutlich zu früh im Timing. Ohne dass ein Kontakt oder gar ein Foul dafür ursächlich war, nutzte Ribéry die Gelegenheit zum Flug. Eine Schwalbe kann man es nicht nennen, die fliegen bei Regen bekanntlich tiefer.

Mit ein bisschen gutem Willen hätte Dankert diese Aktion als gefährliches Spiel werten und einen indirekten Freistoß gegen Hoffenheim verhängen können. Aber niemals war das ein Elfmeter. "Ich hätte den nicht gegeben", sagte sogar Niko Kovač nach seinem ersten Bundesliga-Spiel als Bayern-Trainer. Doch Dankert pfiff und wurde auch nicht durch seinen Videoassistenten korrigiert.

So begann die neue Saison mit altem Ärger. Zum einen über den Videobeweis, der in dieser entscheidenden Szene nicht eingesetzt wurde. Während der Weltmeisterschaft hatte man sich an ihn gewöhnt, doch jetzt sitzen wieder Deutsche am Bildschirm. Zweimal kam die Technik dann doch korrekt zum Einsatz. Arjen Robben war vor Lewandowskis Elfmeterschuss zu früh und zu weit im Strafraum. Thomas Müller erzielte ein Tor mit dem Arm, und auch wenn er das nicht unbedingt absichtlich tat, war die Entscheidung, diesen Treffer zurückzunehmen, in Ordnung. Die meisten Bundesliga-Schiedsrichter legen bei Torerzielung die Handregel streng aus.

Zum andern platzte das Internet vor Zorn über das alljährliche Geschenk an die Bayern. Die waren drauf und dran, das Eröffnungsspiel nicht zu gewinnen und die wenigen Fußballfreunde, die mit der neuen Saison eine neue Hoffnung auf neue Spannung verbinden, zu bestätigen. Und dann hilft den Bayern in dem Moment, in dem es erste Anzeichen gibt, dass da was dran sein könnte, wieder eine Schiedsrichterentscheidung. So sehen es zumindest einige, die bereits nach dem ersten Saisonspiel die Schnauze voll haben und sich auf die nächste WM freuen.

Hoffenheimer Härte mit folgenreichem Foul

Wären Schiedsrichter unfehlbar, hätten die Hoffenheimer etwas mitnehmen können aus München, obwohl sie gar nicht besonders gut waren. In der ersten Halbzeit kam ihnen ohne die verletzten wie vermissten Mittelfeldtechniker Nadiem Amiri und Kerem Demirbay jede Spielkultur abhanden. Sie kickten plump und traten heftig. Vier Gelbe Karten holten sie sich, der riesenbabyhafte Kasim Adams ging am Rande eines Feldverweises spazieren.

Die Hoffenheimer Härte gipfelte in einem folgenreichen Foul. Nico Schulz legte die Axt ans Standbein Kingsley Comans. Der zeigte sofort seine Verletzung an und fällt nun tatsächlich wohl mehrere Monate aus. Abermals ist sein Syndesmoseband beschädigt, das Schien- und Wadenbein zusammenhält.

In der zweiten Halbzeit steigerte sich die Elf Julian Nagelsmanns, der nun mit vier statt fünf Abwehrspielern agieren ließ. Wie Spitzenfußball sah das zwar selten aus, aber Hoffenheim kam recht simpel zum Ausgleich. Javi Martínez verlor den Ball und Jérôme Boateng konnte ihn Ádám Szalai nicht abnehmen. Der zielte fest und präzise. Fortan war Hoffenheim gleichwertig, bis zum besagten Flug Ribérys.

Die Bayern wussten zwischendurch nicht mit dem Hoffenheimer Aufschwung umzugehen. Schon in der ersten Halbzeit waren sie zwar überlegen, aber nicht so drückend wie üblich und auch nur bis zum Strafraum. Mit dem Spielaufbau taten sie sich nicht immer leicht.

Gleich in der allerersten Aktion schlug Boateng einen langen Pass mit links, der so weit und hoch flog, dass man dachte, er kommt vor dem Halbzeitpfiff nicht mehr runter. Tat er aber doch, und nicht immer wussten die Bayern Schlaues mit ihm anzufangen. David Alabas Abspiele waren meist untauglich. Joshua Kimmich servierte einen Querschläger. Und als der ansonsten wirkungslose Lewandowski den Ball im Mittelfeld zum Gegner passte, raunte das Stadion in einer Mischung aus Wut und Sorge.

101 sehr lange Minuten

Immerhin die Brustannahme Manuel Neuers gefiel, das sieht man von einem Tormann eher selten. Und natürlich das Dribbling Comans, dessen Schuss der Tormann Oliver Baumann parierte – eine der wenigen Chancen in diesem Spiel. Das Tor zum 1:0 fiel nach einer Ecke, es traf Müller, der sich später sehr über seine Gelbe Karte echauffierte, die er aber alleine schon wegen seiner empathielosen Aussage über Mesut Özil verdient hatte. Letztlich siegten die technisch überlegenen Bayern nicht unverdient, doch dominant war der Ü30-Sturm Robben, Ribéry, Lewandowski erst nach der 2:1-Führung.

Insgesamt war das Duell des Ersten mit dem Dritten der Vorsaison ein schweres Gewurschtel. Bezeichnend war das Pingpong vor dem 2:1. Neuers (!) Pass geriet viel zu lang. Ermin Bičakčić tat es ihm umgehend gleich, sodann hatten die Bayern wieder den Ball. Die Befürchtungen, in dieser Saison werde sich der Abwärtstrend der Bundesliga fortsetzen, wurden im Auftaktspiel zumindest nicht entkräftet. Die 101 Minuten, inklusive zweier Nachspielzeiten, kamen einem sehr lang vor.

Das Ende verlief dennoch stimmungsvoll, weil Bayern-Fans ihre Wut auf den Schiri in Lautstärke ummünzten. Und die Spieler drängten auf weitere Tore, was sodann Robben gelang. Das Spiel wurde später ordentlich schöngeredet. Vom Fernsehen, aber auch von den Trainern, deren Laune nach dem Abpfiff ungetrübt war. Julian Nagelsmann verriet sogar etwas, das viele Zuschauerinnen und Zuschauer während des Spiels beim Blick in sein Gesicht beschäftigt hatte. "Ich hab Schlupflider, also hab ich nachziehen lassen", sagte er. "Das nennt man Permanent Make-up." Nicht nur das Fußballspiel dieses Abends hatte Kosmetik nötig.