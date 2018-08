FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim 3:1 (1:0)

Titelverteidiger Bayern München ist mit einem Heimsieg in die 56. Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Mannschaft des neuen Trainers Niko Kovač gewann das Auftaktspiel gegen 1899 Hoffenheim am Freitagabend mit 3:1.

Nationalspieler Thomas Müller brachte die Bayern in der 23. Minute nach einer präzisen Ecke zum ersten Mal in Führung. Den Gästen aus Hoffenheim gelang durch Ádám Szalai in der 58. Minute der Ausgleich.

In einer turbulenten Schlussphase entschied Schiedsrichter Bastian Dankert nach einem umstrittenen Foulspiel an Frank Ribéry auf Elfmeter. Robert Lewandowski scheiterte am Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann, doch Arjen Robben traf im Nachschuss.



Robben war jedoch zu früh in den Strafraum gelaufen, weswegen der Strafstoß nach einem Videobeweis wiederholt werden musste. Im zweiten Versuch traf Lewandowski (82.) dann direkt. Den Schlusspunkt setzte Robben nach einem Einwurf in der Nachspielzeit (90.+1).

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann kritisierte den Einsatz des Videobeweises. "Warum kriegen sie es nicht hin, das in Köln zu entscheiden?", sagte er nach dem Spiel im TV-Sender Eurosport und nahm damit Bezug auf die Zentrale für die Videobeweise in Köln. "Der arme Schiedsrichter muss vor 77.000 Zuschauern dahin rennen und sich die Szene anschauen." Auch Bayern-Trainer Kovač schätzte den Videobeweis kritisch ein. "Das ist schwierig", sagte er in Bezug auf den umstrittenen Elfmeter für die Bayern, bei dem kein Videobeweis zurate gezogen worden war. "So glasklar sehe ich das jetzt auch nicht. Ich hätte ihn nicht gegeben."



Den gesamten Spielbericht finden Sie in unserem Liveticker.