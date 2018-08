Mit leidenschaftlichem Reden über das Fansein und Fanwerden lassen sich ganze Abende füllen, Fangeschichten sind immer auch Lebensgeschichten. Wer in Dortmund geboren wird, hat eigentlich keine Wahl über seinen Verein. Es gibt Gladbachfans aus Dresden, die erzählen können, wie sie im Auge der Stasi landeten, nur weil sie einem Club aus dem Westen die Daumen drückten. Und haben Bayernfans eigentlich eine interessante Geschichte parat, die nichts mit Siegen zu tun hat?

Fansein ist eine Aufgabe fürs Leben, gleichzeitig aber auch die beste Alltagsflucht, die man sich wünschen kann. Wenn Sie sich sicher sind, welcher Ihr Verein ist, dann können Sie das mit unserem Club-O-Mat noch mal überprüfen. Sie gehören zu den vier Menschen in Deutschland, die noch keinen Club haben? Oder Sie sind nach dieser WM eine der Verzweifelten, die ihr Fandasein auf die Probe gestellt sehen und wollen sich neu verlieben? Wir haben da was für Sie. In unserem Club-O-Mat können Sie wie in den Vorjahren herausfinden, welcher Verein wirklich zu Ihnen passt. 15 Fragen, 15 Antworten, ein Schock. Oder auch nicht.