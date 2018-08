SC Paderborn 07 – FC Ingolstadt 2:1 (2:0)

Der SC Paderborn hat den FC Ingolstadt mit 2:1 besiegt und steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Bereits in der ersten Halbzeit schoss Uwe Hünemeir die Westfalen mit einem Doppelpack in Führung (34. und 44.). Ingolstadts Sonny Kittel erzielt in der 76. Minute nur noch den Anschlusstreffer und Paderborn setzte sich letztlich im Duell der Zweitligisten durch. Der Aufsteiger aus Ostwestfalen hatte schon im Vorjahr im Achtelfinale des Pokals gegen die Oberbayern gewinnen können. Ingolstadt blieb auch im dritten Pflichtspiel der neuen Saison sieglos.

Energie Cottbus – SC Freiburg 5:7 n. E. (1:1)

Lange sah es es aus, als würde mit dem SC Freiburg der nächste Bundesligist früh ausscheiden. Doch dann hat sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich gerade noch in die zweite Pokalrunde gerettet. Der Sportclub zitterte sich beim Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus zu einem 7:5 im Elfmeterschießen. In der 47. Minute ging Cottbus durch den brasilianischen Mittelfeldspieler Marcelo Freitas zunächst in Führung. Erst kurz vor Schluss konnte sich Freiburg durch den Ausgleich von Mike Frantz (91.) noch in die Verlängerung retten. In der 99. Minute brachte Nils Petersen die Freiburger dann in Führung, die Fabio Viteritti mit dem 2:2 noch vor dem Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung jedoch wieder ausglich (103.). Nach 120. Minuten musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen: Während alle Freiburger ihre Schüsse trafen, verschoss Tim Kruse für Cottbus.



Eintracht Braunschweig – Hertha BSC 1:2 (0:1)

Hertha BSC ist ebenfalls eine Runde weiter. Die Berliner gewannen gegen Eintracht Braunschweig ebenfalls mit 2:1. Der Hauptstadtclub führte durch einen Treffer von Marvin Plattenhardt lange mit 1:0 (38.). Braunschweigs Mergim Fejzullahu machte es dann aber mit dem Ausgleich in der 81. Minute nochmal spannend. Die Hertha konnte aber im direkten Gegenzug durch Stürmer Vedad Ibišević das Spiel mit dem 1:2 wieder zu ihren Gunsten drehen. Damit setzten sich die Berliner gegen ihren Angstgegner im Pokal durch. Bereits in der Saison 2004/05 scheiterte der Hauptstadtclub beim damaligen Regionalligisten aus Niedersachsen (2:3). Auch 1974 (4:1) und 1965 (5:1) war die Eintracht im DFB-Pokal siegreich.

Alle Spielergebnisse im Überblick:

SV Wehen Wiesbaden – FC St. Pauli | 3:2

1. FC Magdeburg – SV Darmstadt 98 | 0:1

1. FC Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 | 0:2

SV Linx – 1. FC Nürnberg | 1:2

SV Rödinghausen – Dynamo Dresden | 3:2

SV Elversberg – VfL Wolfsburg | 0:1

TuS Dassendorf – MSV Duisburg | 0:1

VfR Wormatia Worms – SV Werder Bremen | 1:6

SV Drochtersen/Assel – Bayern München | 0:1

1. FC Kaiserslautern – TSG Hoffenheim | 1:6

1. CfR Pforzheim – Bayer 04 Leverkusen | 0:1

SSV Ulm 1846 Fußball – Eintracht Frankfurt | 2:1

TuS Erndtebrück – Hamburger SV | 3:5

Rot-Weiß Oberhausen – SV Sandhausen |0:6

Erzgebirge Aue – 1. FSV Mainz 05 | 1:3

Hansa Rostock – VfB Stuttgart | 2:0

1. FC Lok Stendal – Arminia Bielefeld | 0:5

TSV Steinbach Haiger – FC Augsburg | 1:2

TuS Rot-Weiß Koblenz – Fortuna Düsseldorf | 0:5

SC Weiche Flensburg 08 – VfL Bochum | 1:0

BSG Chemie Leipzig – Jahn Regensburg | 2:1

BFC Dynamo – 1. FC Köln | 1:9

SSV Jeddeloh – 1. FC Heidenheim | 2:5

FC Viktoria Köln – RB Leipzig | 1:3

Karlsruher SC – Hannover | 0:6

96 TSV 1860 München – Holstein Kiel | 1:3

FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Union Berlin | 2:4

BSC Hastedt – Borussia Mönchengladbach | 1:11

SC Paderborn 07 – FC Ingolstadt | 2:1

Energie Cottbus – SC Freiburg | 5:7

Eintracht Braunschweig – Hertha BSC | 1:2

SpVgg Greuther Fürth – Borussia Dortmund |