1. FC Lok Stendal – Arminia Bielefeld 0:5 (0:1)

Zweitligist Arminia Bielefeld war zu Gast in Sachsen-Anhalt: Vor 3.000 Zuschauenden versuchte der 1. FC Lok Stendal, den Ostwestfalen die Stirn zu bieten, doch bereits in der 11. Minute traf der Bielefelder Stürmer Prince Osei Owusu zum 1:0. Nach dieser vergleichsweise ruhigen Halbzeit legte Bielefeld in der zweiten Hälfte richtig los: Prince Osei Owusu traf erneut zum 2:0 (61.), Sven Schipplock (63.) und Tom Schütz (66.) legten nach und Sven Schipplock bescherte Arminia ein 5:0 in Sachsen-Anhalt.



BFC Dynamo Berlin – 1. FC Köln 1:9 (1:4)

Ein enorm torreiches Duell lieferten sich der BFC Dynamo Berlin und der 1. FC Köln im Berliner Olympiastadion. Wegen der Para Leichtathletik-EM, die aktuell im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark stattfindet, musste der BFC sein Heimstadion räumen. Überraschend legte Dynamo mit einem Tor von Patrik Twardzik zum 1:0 vor, doch nur wenige Augenblicke später zog der Kölner Stürmer Simon Terodde nach (21. Minute) und sorgte für den Ausgleich. Und Terrode war gut drauf: In der 34. Minute traf er zum 2:1, in der 42. Minute machte Terodde den Hattrick perfekt – 3:1 für Köln. Vom Torfieber angesteckt trafen daraufhin Dominick Drexler (44.), Marcel Risse (58.), Vincent Koziello (61.), Dominick Drexler (66.) und Simon Terodde (75.) zu einem 8:1. Den letzten Treffer des Turniers platzierte Louis Schaub (85.) und der 1. FC Köln durfte sich über einen sehr eindeutigen Sieg in Berlin freuen.



BSG Chemie Leipzig – SSV Jahn Regensburg 2:1 (0:1)

Im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig hatte die BSC Chemie Leipzig aus der Oberliga NOFV-Süd den Jahn Regensburg zu Gast. Die Oberpfälzer Zweitligisten gingen nach knapp 20 Minuten mit einem Tor von Julian Derstroff in Führung (19. Minute) und zeigten sich in der ersten Halbzeit als überlegen. Doch das Blatt wendete sich: In der 69. Minute glich Philipp Wendt für Leipzig zum 1:1 aus und sehr kurz vor Schluss landete Kai Druschky (90.+1) den entscheidenden Treffer: 2:1 für den Fünftligisten in der Nachspielzeit, der Jahn Regensburg ist ausgeschieden.



Viktoria Köln – RasenBallsport Leipzig 1:3 (1:0)

Viktoria Köln empfing bei seiner sechsten Teilnahme am DFB-Pokal den Champions-League-Club RB Leipzig. Und bescherte den Zuschauerinnen und Zuschauern zumindest eine kleine Sensation: In der 39. Minute traf Timm Golley ins Tor der Sachsen und erzielte die Führung für den Außenseiter. Damit entschied Viktoria die erste Hälfte des Spiels klar für sich – trotz 75 Prozent Ballbesitz der RasenBallsportler. In der 60. Minute traf der Leipziger Stürmer Yussuf Poulsen zum Ausgleich. Die Leipziger Emil Forsberg (69.) und Jean-Kévin Augustin (90.+3) konnten gegen Ende glänzen – und RB Leipzig konnte den Ansprüchen an einen Bundesligisten genügen.



Karlsruher SC – Hannover 96 0:6 (0:3)

Sowohl der Erstligist Hannover 96 als auch der Karlsruher SC, der in der 3. Liga spielt, waren in der Vergangenheit schon Pokalsieger – nur ist das sehr lange her. In den vergangenen zehn Jahren kamen beide Clubs nicht über das Achtelfinale hinaus. Den Sieg in der ersten Runde sicherte sich Hannover allerdings souverän: In der 17. Minute eröffnete Kevin Wimmer zum 1:0 für Hannover, Ihlas Bebou (31. Minute) und Niclas Füllkrug (41.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:1 gegen die Badener. In der 51. Minute setzte der Hannoveraner Mittelfeldspieler Takuma Asano eins drauf – 4:1. Gegen Ende der Partie kam die Zeit für Hannovers Mittelfeldspieler Hendrik Weydandt: Mit zwei Toren (86. und 90.) brachte er Hannover 96 zum hohen und verdienten Sieg.



SC Weiche Flensburg – VfL Bochum 1:0 (1:0)

Bochums Abwehrspieler Tim Hoogland sagte vor dem Spiel gegen Flensburg, er erwarte eine "dreckige Partie". Und tatsächlich wollte sich der Regionalliga-Meister SC Weiche Flensburg, der zum ersten Mal um den DFB-Pokal spielt, nicht so schnell geschlagen geben: In der 34. erzielte Kevin Schulz das erste Tor und bescherte Flensburg die Führung gegen den Zweitligisten Bochum. Nach einer torlosen zweiten Hälfte ging der Jubel bei den Fans des Nord-Regionalligisten los: Der SC Weiche Flensburg kegelte den VfL Bochum in der ersten Pokalrunde raus.



SSV Jeddeloh II – 1. FC Heidenheim 2:5 (0:3)

Wer bei Jeddeloh II an eine zweite Mannschaft denkt, der irrt: Jeddeloh II ist ein Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Edewecht im Ammerland und erstmals im DFB-Pokal dabei. In Oldenburg empfing Jeddeloh II den Zweitligisten Heidenheim, der anfangs den Klassenunterschied unter Beweis stellte: Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck traf zum 1:0 (22. Minute), Kolja Pusch zog gleich zweifach nach (32. und 39.). In 56. Minute sicherte Robert Glatzel den Gästen das 4:0. Doch Jeddeloh II wusste zu überraschen. In der 76. Minute setzte Björn Lindemann souverän einen Elfmeter ins gegnerische Tor und drei Minuten später setzte Thorsten Tönnies einen drauf zum 2:4 (79.). Einen weiteren Treffer für Heidenheim machte in der Nachspielzeit Kevin Lankford (90.+2). Doch Jeddeloh II kann durchaus mit einer gelungenen DFB-Pokal-Premiere zufrieden sein.



TSV Steinbach – FC Augsburg 1:2 (0:1)

Für das 10.000-Einwohner Dorf Steinbach war der Einzug in den DFB-Pokal bereits der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Und so verkrafteten die Gastgeber auch das erste Tor des Bundesligisten Augsburg (Marco Richter, 14. Minute) – dabei sein ist schließlich alles. Doch nach der Halbzeitpause gelang Nico Herzig der Ausgleich für den Underdog (55. Minute). Zehn Minuten später eroberte der Ausgburger André Hahn die Führung zurück (65.) und bescherte den Schwaben den Sieg.



TuS Rot-Weiß Koblenz – Fortuna Düsseldorf 0:5 (0:4)

Auch für den rheinland-pfälzischen Oberligisten Koblenz war es der erste DFB-Pokal-Auftritt. Zu Gast kam Bundesligist Fortuna Düsseldorf und der ließ sich wenig Zeit mit den ersten Treffern: Neuzugang Dodi Lukebakio traf zweimal (9. und 12. Minute), Marvin Ducksch erzielte für die Fortuna das 3:0 (32.), Kevin Stöger gelang in der 44. Minute das vierte Tor der Düsseldorfer. Auch nach der Pause waren die Chancen für Koblenz gering: Benito Raman sicherte dem Bundesliga-Rückkehrer das 5:0 (62.) und den Einzug in die nächste Runde.



Alle Spielergebnisse im Überblick:

SV Wehen Wiesbaden – FC St. Pauli | 3:2

1. FC Magdeburg – SV Darmstadt 98 | 0:1

1. FC Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 | 0:2

SV Linx – 1. FC Nürnberg | 1:2

SV Rödinghausen – Dynamo Dresden | 3:2

SV Elversberg – VfL Wolfsburg | 0:1

TuS Dassendorf – MSV Duisburg | 0:1

VfR Wormatia Worms – SV Werder Bremen | 1:6

SV Drochtersen/Assel – Bayern München | 0:1

1. FC Kaiserslautern – TSG Hoffenheim | 1:6

1. CfR Pforzheim – Bayer 04 Leverkusen | 0:1

SSV Ulm 1846 Fußball – Eintracht Frankfurt | 2:1

TuS Erndtebrück – Hamburger SV | 3:5

Rot-Weiß Oberhausen – SV Sandhausen |0:6

Erzgebirge Aue – 1. FSV Mainz 05 | 1:3

Hansa Rostock – VfB Stuttgart | 2:0

1. FC Lok Stendal – Arminia Bielefeld | 0:5

TSV Steinbach Haiger – FC Augsburg | 1:2

TuS Rot-Weiß Koblenz – Fortuna Düsseldorf | 0:5

SC Weiche Flensburg 08 – VfL Bochum | 1:0

BSG Chemie Leipzig – Jahn Regensburg | 2:1

BFC Dynamo – 1. FC Köln | 1:9

SSV Jeddeloh – 1. FC Heidenheim | 2:5

FC Viktoria Köln – RB Leipzig | 1:3

Karlsruher SC – Hannover | 0:6

