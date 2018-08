Bundestrainer Joachim Löw hat eingeräumt, bei der Vorbereitung für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland stellenweise falsch gehandelt zu haben. "Mein allergrößter Fehler war, dass ich geglaubt habe, dass wir mit unserem dominanten Stil durch die Vorrunde kommen", sagte Löw. Der Bundestrainer kündigte an, mit Motivation in die kommenden Jahre zu gehen – und dabei auch personelle Konsequenzen zu ziehen.



Es ist das erste Mal, dass sich Löw nach dem bitteren Vorrundenaus bei der WM öffentlich erklärt. Direkt nach der 0:2-Niederlage gegen Südkorea – die mittlerweile mehr als zwei Monate zurückliegt – hatte Löw gesagt: "Ich hab die Verantwortung und stehe auch dazu." Vergangene Woche präsentierte er seine WM-Analyse dem DFB-Präsidium und einer Auswahl an Bundesligavertretern. Und nun also der Öffentlichkeit.

WM-Aus war "absoluter Tiefschlag"

Löw sagte auf der Pressekonferenz in München, das WM-Aus sei für ihn "natürlich ein absoluter Tiefschlag" gewesen. Bei dem Turnier in Russland seien alle weit unter ihren Möglichkeiten geblieben und hätten dafür "zurecht die Quittung bekommen", sagte Löw.

Zwei, drei Tage nach dem Turnier habe er einen "großen Frust und auch Wut" verspürt, sagte der Bundestrainer. Am vierten Tag habe er sich mit seinem Manager Oliver Bierhoff besprochen und alles selbstkritisch hinterfragt. "Wir haben beide gespürt, dass wir weiterhin – auch nach 14 Jahren in der Verantwortung – die große Motivation und Energie haben, das, was wir in Russland verbockt haben, wieder auf ein gutes Fundament zu stellen", sagte Löw.

Arroganz gepaart mit wenig Leidenschaft

Der Bundestrainer sagte, er nehme aus Russland vor allem zwei Erkenntnisse mit. Zum einen habe das Team 2014 – dem Jahr des WM-Titelgewinns in Brasilien – mit seinem Spiel in allen Belangen "in der goldenen Mitte gelegen". Sein größter Fehler sei es gewesen, anzunehmen, dass sein Team mit Ballbesitzfußball mindestens die Gruppenphase der WM in Russland vier Jahre später überstehen würde. "Das war fast schon arrogant", sagte Löw. "Ich wollte das auf die Spitze treiben und es noch mehr perfektionieren." Er hätte stattdessen die Mannschaft auf eine andere Spielweise einstellen und auf eine stabile Defensive setzen müssen. In der Zukunft müsse das Team flexibler werden.

In Russland habe er es zweitens nicht geschafft, Enthusiasmus und Leidenschaft im Team zu wecken. "Einsatz, bedingungsloser Kampf, Zweikampfstärke, das haben wir in diesem Turnier nicht erreicht." Es wäre seine Aufgabe gewesen, das in der Mannschaft einzufordern, sagte Löw.



DFB-Team im Umbruch

Dem DFB-Team nicht mehr angehören werden in Zukunft Mesut Özil, der nach seinen Rassismusvorwürfen gegen den Verband zurückgetreten ist, sowie Mario Gómez. Auch der langjährige Arzt des Teams, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat das Team aus Altersgründen verlassen. Löw kündigte nun an, dass auch der Co-Trainer Thomas Schneider nicht mehr im Trainerstab sein wird. Er werde stattdessen in die Scouting-Abteilung des DFB wechseln, sagte der Bundestrainer. Dem Trainerstab werden neben Löw künftig Assistent Marcus Sorg und Torwarttrainer Andreas Köpke angehören.



Löw sagte zum Fall Özil, dessen Berater habe ihn angerufen und über den Rücktritt informiert. Der Spieler selbst habe ihn nicht angerufen, sagte der Bundestrainer. Bis heute habe sich Özil nicht bei ihm gemeldet, dabei habe er in den vergangenen eineinhalb, zwei Wochen mehrfach versucht, ihn zu erreichen. "Ich glaube, wir haben die Situation mit diesen Fotos unterschätzt", sagte Löw. Er bezog sich damit auf die Bilder, die Özil und seinen Teamkollegen İlkay Gündoğan vor der WM mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zeigten. Weiter sagte Löw, der ganze Fall habe viel Kraft gekostet und er habe gedacht, "dass wir das Thema aus der Welt schaffen mit dem Treffen beim Bundespräsidenten. Mein einziger wichtiger Gedanke war, uns richtig auf die WM vorzubereiten", sagte Löw.



Vor der WM sei für ihn klar gewesen, dass er die beiden aus sportlichen Gründen nominiere, sagte Löw. Und zu den Rassismusvorwürfen Özils: "Niemals gab es, auch nur im Ansatz, Anzeichen von Rassismus in unserer Mannschaft." Die Vorwürfe Özils gegen den DFB seien "ganz einfach auch überzogen" gewesen. "Die Spieler mit Migrationshintergrund haben immer gerne für uns gespielt und daran hat sich nichts geändert", sagte Löw. Das Özils Rücktritt "so vollzogen wurde, schmerzt uns alle, ihn ja auch", sagte Bierhoff anschließend.



Der Manager Bierhoff kritisierte das Auftreten des DFB-Teams in Russland: "Uns hat die richtige Einstellung gefehlt. Wir sind selbstgefällig aufgetreten, wir haben die Unterstützung der Fans für zu selbstverständlich gehalten", sagte der Manager. Man habe gedacht, dass das ein Selbstläufer sei, sagte Bierhoff. Deutschland als amtierender Weltmeister habe sich in Russland blamiert.



Keine Revolution erwartet

Die Verträge von Manager Bierhoff und von Löw wurden vor der WM in Russland vorzeitig verlängert. Löw unterschrieb bis zur nächsten WM-Endrunde 2022 in Katar, Bierhoff bis 2024. Der größte Erfolg der beiden war der WM-Titel 2014, den die Mannschaft in Brasilien holte.

Vor Löws Pressekonferenz war damit gerechnet worden, dass die Analyse des Bundestrainers keine Revolution in Gang bringen würden. So sagte der Präsident des FC Bayern, Uli Hoeneß: "Ich glaube nicht, dass da viel rauskommt." Wichtig sei, dass "die Mannschaft wieder mehr arbeitet und kämpft".

Das erste Länderspiel nach der WM wird das DFB-Team bereits am 6. September bestreiten, in der neuen Nationenliga, gegen Weltmeister Frankreich. Drei Tage später trifft das Team auf Peru.



Sami Khedira nicht mehr im Kader

Löw holt dafür drei neue Spieler in den Kader: den ehemaligen Schalker Thilo Kehrer, der nun bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, zudem den Hoffenheimer Nico Schulz und Kai Havertz von Bayer 04 Leverkusen. Insgesamt sind 17 Spieler nominiert.



Noch unklar ist die Zukunft von Weltmeister Sami Khedira. "Im Moment habe ich ihm gesagt, dass ich ihn nicht nominiere", sagte Löw. Alles Weitere entscheide die Fitness des Spielers selbst sowie der Eindruck, den er von den neuen Spielern in den kommenden Wochen gewinne.