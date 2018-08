An diesem Montag geht die viertägige erste Pokalrunde zu Ende. Daran nehmen auch Amateure teil. Manche schlagen sich wacker, wie Drochtersen/Assel gegen die Bayern. Andere gehen unter wie Hastedt gegen Gladbach. Überall, das ist das Schöne, ist das Fernsehen dabei. Und während auf dem Platz im Prinzip dasselbe zu beobachten ist wie immer, bricht die TV-Übertragung mit vielen Sehgewohnheiten des Fernsehfußballs. Denn die Dorfvereine haben keine Arenen, sondern allenfalls kleine Stadien, manchmal sind es auch bloß Sportplätze. Nicht an jeder Spielfeldseite stehen Tribünen, manchmal gibt es bloß ein paar Stufen, Zäune sind die Ausnahme. Das gibt den Blick frei auf viele Dinge, bei denen dem Romantiker das Herz aufgeht – und die Sie eigentlich nur in der ersten Runde des DFB-Pokals im Fernsehen sehen. Eine unvollständige Liste:

Bäume

Sträucher



Straßen

Häuser

Vorgärten

Glasbausteinfassaden

rauchender Schornstein

Menschen auf Fensterbänken lehnend

Bierpilz

Wurstbude

Sonnenschirme

Campingstühle

Bierzeltgarnitur

Vereinsheim

Musikkapelle

Luftballongirlanden

Blumenkästen

Toilettenhäuschen

Containerhaus am Eintritt

Mannschaftsbus



parkende Autos

vorbeifahrende Autos

Trainingstor

Sandgrube

Aschenbahn

Trainer auf Bierbänken

Steigerkräne für die Hintertorkamera

provisorisches VIP-Zelt

Stadionuhr (analog)

Fluchtlichtmasten in voller Höhe

manuelle Anzeigetafel

Mensch ändert mithilfe einer großen Stange den Spielstand an der Anzeigetafel



Bauwagen

Malteserwagen

Polizeiwagen

Unkraut auf den Stehplätzen

Platzstürme

Zuschauer mit Bier und Kippe

Zuschauer direkt am Spielfeldrand an der Barriere hinterm Tor

Zuschauer mit Bratwurst

Zuschauer sitzen und stehen am Grashang



Menschen schauen von außen durch den Zaun

Passanten

Landschaft und Horizont

Berge

Kornfeld

Nachbardorf

Kirchtürme

Himmel

Wolken