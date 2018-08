Fußballnationalspieler İlkay Gündoğan hat die Reaktionen auf sein umstrittenes Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan kritisiert. "Ist es kein Rassismus, wenn ein deutscher Politiker auf Facebook schreibt: Die deutsche Fußball-Nationalelf – '25 Deutsche und zwei Ziegenficker'? So etwas muss man als Rassismus benennen", sagte Gündoğan in einem Interview mit der Berliner Morgenpost. Die Fotos seien politisch benutzt worden, in diesem Zusammenhang sei die Grenze zum Rassismus überschritten worden. Gündoğan betonte aber auch, das bedeute nicht, dass alle Deutschen Rassisten seien: "Ich habe mein Leben lang fast ausschließlich gute Erfahrungen in Deutschland gemacht."



In dem Gespräch äußert sich der 27-jährige Mittelfeldspieler von Manchester City zum ersten Mal öffentlich über den Rücktritt seines Teamkollegen aus der Nationalmannschaft, Mesut Özil. Wie Gündoğan hatte auch Özil Fotos mit Erdoğan veröffentlicht – und war nach dem WM-Aus aus dem DFB-Team zurückgetreten.



Özils Rücktritt bedauere er, sagte Gündoğan: "Er war einer der Gründe, warum ich für Deutschland spielen wollte. Er hat den Weg für mich geebnet." Er selbst habe nicht an Rücktritt gedacht, "aber es gab Zweifel nach der Sache mit den Fotos, ob es jemals wieder so werden kann wie früher". Wenn man so attackiert und von den eigenen Fans ausgepfiffen werde, mache man sich Gedanken. "Aber ich will nicht davonlaufen", so Gündoğan. Er sei weiterhin stolz darauf, für Deutschland spielen zu dürfen.



In seinem Rücktrittsschreiben hatte Özil unter anderem dem DFB schwere Vorwürfe gemacht. Auch Gündoğan findet den Umgang des Fußballbundes nicht optimal. "Ich glaube schon, dass man mit der Situation besser hätte umgehen können", sagte er. Fügte aber hinzu: "Dass sich nicht jeder von den Spielern und Funktionären öffentlich vor uns gestellt hat, kann ich verstehen. Jeder hatte auch Angst, etwas Falsches zu sagen."