Die ugandische Schwimmerin Clare Byarugaba, eine LGBT-Aktivistin, wurde von einer Zeitung in ihrer Heimat auf der Titelseite geoutet. "In meiner Heimatstadt kann ich seitdem nicht mehr den Bus nehmen", sagt sie. "Ich hab Angst, dass die Leute mich erkennen. Ich war so stolz, die ugandische Flagge bei der Eröffnungsfeier zu tragen, doch vor dem nach Hause kommen fürchte ich mich."