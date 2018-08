Die Anklage gegen einen britischen Polizeibeamten, dem im Zusammenhang mit der Hillsborough-Katastrophe Fehlverhalten in mehreren Fällen vorgeworfen worden war, ist fallen gelassen worden. Das teilte die britische Generalstaatsanwaltschaft mit. Das Verfahren gegen den 62-jährigen Sir Norman Bettison werde aufgrund der geänderten Beweislage eingestellt.

Bettison ging im Oktober 2012 in Rente, erst vergangenen Juni wurde er angeklagt. Ihm war vorgeworfen worden, in seinen öffentlichen Erklärungen aus den Jahren 1998 und 2012 gelogen zu haben. Er habe demnach falsche Angaben in Bezug auf seine Rolle nach der Katastrophe und eine vermeintliche Mitschuld der Fans gemacht.



In der Mitteilung der Strafverfolgungsbehörde hieß es nun, eine erneute Bewertung der Beweismittel habe ergeben, dass es keine realistische Aussicht auf eine Verurteilung gebe. Zum einen sei ein wichtiger Zeuge gestorben, zudem sei vergangene Woche eine 85-jährige Zeugin erneut vernommen worden. Dabei hätten sich in ihren Aussagen erhebliche Widersprüche aufgetan.



Am 15. April 1989 war beim Fußballpokalspiel in Sheffield zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest eine Massenpanik ausgebrochen, bei der 96 Menschen starben. Weitere 766 Fans wurden verletzt. Nach jahrelangem Streit um die Schuldfrage entschied 2016 ein Gericht nach einer unabhängigen Untersuchung, dass die Katastrophe kein Unfall war, sondern die Polizei das Unglück mit Fehlentscheidungen "verursacht oder zumindest dazu beigetragen" hatte.

Bei dem Spiel hatten Ordnungskräfte zu viele Menschen in den Fanblock der Liverpooler gelassen. Hunderte Menschen wurden gegen den Zaun am Spielfeldrand gedrückt und niedergetrampelt. Das wurde jedoch erst bemerkt, als Menschen in Panik über den Zaun kletterten.

Noch fünf Angeklagte vor Gericht

Die Polizei reagierte damals nur zögerlich. Sie öffnete die Tore erst spät, teilweise versuchten die Beamten auch, fliehende Zuschauer aufzuhalten. Auch Liverpools Torhüter Bruce Grobbelaar wollte helfen, wurde jedoch von Ordnungskräften zurückgehalten.



Jahre später müssen sich nun noch fünf Angeklagte vor Gericht verantworten. Einsatzleiter Donald Duckenfield ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, Graham Mackrell, der frühere Geschäftsführer des Fußballclubs Sheffield Wednesday, wegen Missachtung geltender Sicherheitsvorschriften im Stadion. Zwei weitere Polizeibeamte und ein Jurist sollen durch Manipulationen und sonstiges Fehlverhalten die juristische Aufarbeitung der Katastrophe behindert haben.