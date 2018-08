Die Tour de France, die French Open, alle zwei Jahr ein großes Fußballturnier oder wie jüngst eines, das sich um Leichtathletik dreht. So sieht ein Sportsommer in Europa aus. In Japan interessiert das alles kaum. Zumindest nicht, wenn alles auf deren sportliches Highlight des Sommers zuläuft: auf den Koushien, die Oberschulmeisterschaften im Baseball. Ja, genau: Es geht um Schüler – und doch um so viel mehr.

Zum exakt hundertsten Male widmen dieses Jahr sämtliche japanische Medien ihre Aufmerksamkeit den letzten beiden der genau 3.781 Teams, die sich nach einem K.-o.-Wettbewerb im großen Finale am Dienstag gegenüberstehen. Die Spiele werden live und überall übertragen, die Einschaltquoten liegen um die 20 Prozent. Das metallische Pling, das ertönt, wenn der Ball auf die Schläger trifft, gehört genauso zum sommerlichen Sound in Japan wie das Zirpen von Zikaden oder das Wummern eines Matsuri-Feuerwerks.

Demütige Sportstars

Koushien, das ist ein gewaltiges Stück japanischer Identität. Während in Europa Schulmeisterschaften in miefigen Turnhallen durchgeführt werden und weit und breit keine Kameras zu sehen sind, werden in Japan aus minderjährigen Oberschülern mediale Ikonen. Aber wieso nur?



Tief im Südwesten des Landes, im Städtchen Nichinan der Präfektur Miyazaki, liegt einer der Orte, an denen Besucher die Tragweite und Sogwirkung dieses Turniers zumindest ansatzweise begreifen können. Vorbei an Reisfeldern, Shinto-Torii und unzähligen Getränkeautomaten, den Hanbaikis, am Ende eines gewundenen, beflaggten Weges ("Koushien, zum neunten Mal!", "Wir geben alles!") findet sich zwischen steilen Hügeln eine Handvoll unscheinbarer Hütten. Es mutet an wie ein Kloster und das ist es auch: ein Baseballkloster.

Die knapp 100 Schüler, die hier wohnen, führen eher das Leben von demütigen Novizen als von Stars, die ihr Land begeistern werden: mantrahaftes, tägliches Training vor und nach der Schule, wochenends, feiertags und in den Ferien natürlich in doppelten Einheiten. Daneben Putzen, Wäsche waschen, Felder abziehen und pflegen.

"Das würde kein Profi mitmachen"

Das Baseballfeld hat kein Fangnetz, dafür einen schroffen Hang, an dem die zum Homerun geschlagenen Bälle so lange im Gebüsch liegen, bis die Schüler sie wieder einsammeln. Den Schulweg bewältigen die Jungs per Fahrrad, obwohl es etwa dreimal so viel regnet wie in Hamburg. "Das härtet ab, meinen die Coaches", sagt Key Barlow, Lehrer an der privaten Nichinan-Gakuen-Oberschule, der über das Gelände führt. Passend zu all dieser Demut ist die Haarpracht der Jugendlichen raspelkurz: Der Boushi ist ein landesweites Zeichen dafür, sich als Schüler dem Baseball zu widmen.

"Kein Kaderstudent eines US-Colleges würde auch nur an so ein Leben denken. Von Profis ganz zu schweigen", sagt Barlow, gebürtiger US-Amerikaner. Nur sind die Jungs aus dem Wohnheim eben keine Profis. Sie leben nicht vom Sport, sie leben ganz und gar für den Sport: Sie sind das auf die Spitze getriebene Resultat der japanischen Philosophie, sich in das eine, was man tut, voll reinzuhängen. Isshoukenmei. Sein ganzes Leben in ein Schicksal legen.

Das Bukatsu, das Clubleben nach dem Unterricht, ist der Ursprung dieser Einstellung. Egal ob Tischtennis, Leichtathletik oder eben Baseball: Von der Grundschule an wird weitestgehend täglich und mindestens drei Stunden trainiert, ohne dass Coach, Autorität oder physiologische Sinnhaftigkeit dieses Bewegungsexzesses hinterfragt werden.

Normalerweise leben die Schüler bei ihren Familien und kommen aus der Region. In Nichinan entschied man jedoch vor knapp 30 Jahren, dass der bisherige Bukatsu nicht genug sei. "Wir hatten zwar schon die Leidenschaft, aber das genügte nicht. Also bemühten wir uns um einen bekannten Trainer aus Tokio und kauften das Gelände für unser neues Baseballinternat", sagt Shougo Fujiwara, der Schuldirektor der Nichinan Gakuen. Der Coach kam, mit ihm der Erfolg und das, was sich die Schulgrößen erhofft hatten: Prestige.