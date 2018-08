Joachim Löw macht Überstunden. Am Wochenende sah man ihn in drei Bundesliga-Stadien. Der Bundestrainer hängt sich voll rein. Soll noch einer sagen, er verrichte seine Arbeit nicht mehr mit dem nötigen Tatendrang.

Das ist die sichtbare Folge der schweren Niederlage im Sommer. Als erster Trainer einer deutschen Nationalmannschaft schied Löw in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft aus. Mexiko und Südkorea waren zu stark für den Weltmeister. Löw soll nun handeln, Löw muss sich jetzt erklären. In der Vorwoche hat er einer offenbar willkürlich zusammengestellten Auswahl an Bundesligavertretern sowie dem DFB-Präsidium seine WM-Analyse präsentiert. Am Mittwoch stellt er sich erstmals seit dem bitteren Aus in Russland Ende Juni der Öffentlichkeit. Wird alles neu und gut beim DFB?

Der DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte in einer ersten Reaktion "gravierende Änderungen im personellen Bereich" angekündigt. Seine Aussagen sind allerdings zwei Monate alt, und wer die Haltbarkeit seiner Haltungen kennt und weiß, wie wiederum Löw tickt, der muss eher mit einem Revolutiönchen rechnen.

Wenn nicht alles täuscht, wird sich an den Namen der Mannschaft schon mal nicht viel ändern, wenn Löw seinen Kader für die Länderspiele gegen Frankreich (6. September) und Peru (9. September) bekannt gibt. Mesut Özil und Mario Gomez sind zurückgetreten, auch wenn sich beide mehr oder weniger explizit die Option zur Rückkehr offenhalten. Sami Khedira wird vermutlich zunächst nicht mehr berücksichtigt, wenn man seine jüngsten Aussagen richtig deutet. Es werden ein paar neue, junge Spieler genannt werden. Vielleicht der Augsburger Philipp Max, Kai Havertz aus Leverkusen oder Leroy Sané, wobei der nicht wirklich neu ist. Gut würde sich auch einer machen, der alle überraschen würde.

Kosmetische Wechsel treffen auch Löws Funktionsteam. Der guruhafte ewige Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ist aus Altersgründen ausgeschieden. Vom selbstbewussten Scout Urs Siegenthaler wird sich der DFB trennen, wie man hört. Ihm wird vorgeworfen, die Taktik Mexikos falsch vorausgesagt zu haben. Löw und seine Spieler hätten freilich auch ohne ihn merken können, dass der Gegner schnell kontert – auf dem Platz halt, irgendwann.

Schlimme Umfragewerte für Grindel

Der Co-Trainer Thomas Schneider steht offenbar nicht mehr in Löws Gunst. Er könnte durch Hansi Flick ersetzt werden. Der war sein Assistent unter anderem in Brasilien, scheiterte später aber als Sportdirektor beim DFB und in Hoffenheim. Vermutlich werden einige aus der riesigen und namenlosen Belegschaft gehen müssen. Das kann der DFB als Verschlankung verkaufen oder, wenn er rhetorisch höher traben will, als Lean Management.

Das historische Scheitern in Russland hat jedoch nicht nur Löw beschädigt, sondern auch den Präsidenten. "Grindel war und ist der schlechteste DFB-Präsident, den ich je erlebt habe", sagte Harald Stenger, der ehemalige Mediendirektor des DFB. Auch Leute aus der Liga griffen Grindel an. Kaum jemand jedoch stand ihm öffentlich bei, manche wie Reinhard Rauball nicht mal mehr halbherzig. "Sollte jemand meinen, es gäbe einen Besseren", sagte der Präsident der Deutschen Fußball Liga der Bild, "sollte derjenige das offen sagen."

Die Öffentlichkeit sieht es ähnlich. Für jeden seiner Tweets, und sei er noch so harmlos, kassiert Grindel Rücktrittsforderungen. Und eine Kicker-Umfrage, ob er der richtige Mann für das DFB-Krisenmanagement sei, verneinten spektakuläre 94,19 Prozent der mehr als 27.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.