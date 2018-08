Was waren die Höhepunkte des Abends?

Zum einen das Gold von Gesa Felicitas Krause. Die 3.000-Meter-Hindernisläuferin hatte noch ein Rennen zu Ende zu bringen. Bei der WM in London 2017 wurde sie als Favoritin von einer Konkurrentin zu Fall gebracht, stand auf und lief zu Ende, wurde Neunte und machte trotzdem niemandem einen Vorwurf. Das war stark. Nun wollte Deutschlands Leichtathletin des Jahres zeigen, dass sie auch 2018 die drei Kilometer und ein Hindernis alle 78 Meter unter zehn Minuten laufen kann. In Berlin lief sie immer vorne mit, vor dem letzten Wassergraben ging sie an der Schweizerin Fabienne Schlumpf vorbei und siegte ungefährdet. Ihr Trainer sagte, dass sein Herzschlag höher als der seines Schützlings gewesen sei. Und fügte den schönen Sommersatz an: "Der Wassergraben war geil." Für Krause war es schon der zweite EM-Titel nach 2016, nun ist Olympia 2020 ihr Ziel.

Und dann war da noch das vorletzte Rennen dieser Leichtathletik-EM: die 4-mal-100 Meter der Frauen. Deutschlands Damen kamen problemlos ins Finale, 100-Meter-Silbermedaillengewinnerin Gina Lückenkemper hatte ja noch eine Medaille angekündigt. Und sie und die anderen drei lieferten. Lückenkemper lief an zweiter Stelle, nach ihr lag die deutsche Staffel in Führung. Vier Frauen gingen dann gleichauf auf die Zielgeraden. Dass Dina Asher-Smith aus Großbritannien, die schon Gold über 100 und 200 Meter gewann, niemand halten würde, war klar. Rebekka Haase sicherte dann den dritten Rang hauchdünn vor den Schweizerinnen.

Was ist noch passiert?

Das 5.000 Meter Finale. Die 21-jährige Konstanze Klosterhalfen lief lange vorne mit, was auch daran liegen könnte, dass die 1.500 Meter ihre beste Strecke ist. Zwei Runden vor dem Ende musste sie etwas abreißen lassen, aber immerhin jubelte sie nicht eine Runde zu früh, wie die Israelin Lonah Chemtai Salpeter. Die freute sich in der vorletzten Runde schon über Silber, bemerkte ihren Fehler kurz darauf und wurde aber doch noch überholt. Das stieß ihr sauer auf, sie wurde Vierte, Klosterhalfen Fünfte. Und: Klosterhalfen studiert ja weiter Sportjournalismus. Ein toller Job.

Und dann war da noch der Stabhochsprung der Männer. Ein fantastischer Wettkampf, auch ohne deutsche Beteiligung. Gleich drei Springer gingen über die Marke von 5,90 Metern, das allein hätte 2015 zum Weltmeistertitel gereicht. Doch sie waren noch lange nicht fertig. Weltrekordhalter Renaud Lavillenie aus Frankreich ließ aus und kam im dritten und entscheidenden Versuch dann über 5,95 Meter. Dort flog vor ihm der junge Schwede Armand Duplantis hin, der bei Lavillenies Karrierebeginn gerade mal sieben war. Die beiden klatschen sich ab, feuerten sich an. Und dann ging der Wahnsinn los. Duplantis flog über sechs Meter, der Russe Timur Morgunov auch, Lavillenie ließ aus. Duplantis flog auch über 6,05 Meter. Morgunov schaffte das nicht, Lavillenie auch nicht. Duplantis ist damit als 18-jähriger unter den sechs besten Springern aller Zeiten. Junger Schwede.

Was tat besonders weh?

Das 4-mal-100-Meter-Halbfinale der Männer. Die Deutschen lagen vor dem letzten Wechsel von Julian Reus auf Lucas Jakubczyk aussichtsreich auf Finalkurs. Aber es war wie beim Tatort, die Sendezeit stimmte: Ein Sturz, ein Knall, Schürfwunden, Schmerz. Jakubczyk war in der Kurve wohl ausgerutscht. Bitter. Schmerzfetischisten konnten in der dreizehnten ARD-Zeitlupe entscheiden, ob im Knie von Jakubczyk nun ein, zwei oder kein Band gerissen war und ob die Schulter von Reus auch morgen noch Staffelstäbe heben kann. Beide standen aber bald wieder auf, Jakubczyk mit Bandagen an Knöchel, Knie, Schulter und Kopf. Das Tatort-Publikum darf eben nicht verprellt werden.

Was war in Schottland bei den European Games los?

Die achte Medaille für die deutschen Wasserspringer. Tina Punzel und Lena Henschel waren vom Dreimeterbrett sehr synchron und gewannen Silber. Für Punzel die dritte Medaille im vierten Wettbewerb. Nach Glasgow wird sie wohl auch künftig gerne zurückkommen.

Im Radfahren ging John Degenkolb als Mitfavorit auf den Titel ins Rennen, aber nur, wenn es zu einem Massensprint gekommen wäre. Eine zehnköpfige Gruppe hatte sich jedoch früh abgesetzt und wurde nicht mehr eingeholt. Auch der Deutsche Nico Denz war darin, wurde aber nach zehn Kilometern in einen Sturz verwickelt. Er musste die anderen ziehen lassen. Die Sieger sahen dann gezeichnet vom Schmutz der Glasgower Straßen aus wie Schornsteinfeger, Matteo Trentin aus Italien gewann.

Der Medaillenspiegel?

Den gewannen die Russen. 31 Mal Gold, 19 Mal Silber und 16 Mal Bronze. Bei der Leichtathletik müssen sie wegen des 2015 aufgedeckten Staatsdopings ja noch immer als neutrale Athleten starten. Zweiter wurde Großbritannien, dritter Italien. Deutschland kam auf Rang fünf. Wie immer sind Medaillenspiegel mit Vorsicht zu genießen, nur die wenigsten haben auch Jahre später noch Bestand. Erstaunlich ehrlich äußerte sich der Zahnarzt Florian Orth, der im Zweitjob Spitzenleichtathlet ist und über die 5.000 Meter antrat. Er war im Januar aus dem Kader geflogen und damit auch aus den Doping-Kontrollmechanismen, ganz offen sprach er darüber: "Wie nachweislich sauber können wir sein, wenn da teilweise so geschlampt wird? Andererseits wollen Zuschauer Bestleistungen sehen. Sind die Kontrollen nur dazu da, dass es zumindest den Schein hat, als ob wir alle sauber wären?"

Der Zahnarzt und Läufer Florian Orth hat alles dafür getan, bei #Berlin2018 vor 60.000 Menschen zu laufen. Er wurde in einer guten Zeit 17. Was er danach über die Ingebrigtsens und über seinen Sport gesagt hat, war vielleicht das Beste, was in dieser Mixed Zone gesagt wurde. 1/x — Sebastian Böhm (@boehmsso_nn) 11. August 2018