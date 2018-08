Was ist los?

Sie ist die Mutter aller Sportarten. Leichtathletik ist quasi der Ursport. Rennen, Springen, Werfen sind die einfachsten Bewegungsformen und Grundlage vieler anderer Sportarten. Bloß sind einige dieser anderen Sportarten, was die Popularität angeht, längst enteilt. Die Europameisterschaft in Berlin soll das ändern, ein wenig zumindest, weshalb ab Montag 1.600 Sportler aus 51 Ländern an sieben Tagen (Zeitplan) versuchen, eine der 144 Medaillen zu ergattern. Die Leichtathletik-EM ist damit das größte Sportereignis in Deutschland in diesem Jahr.

Wer ist denn so dabei?

Nun fehlen bei einer Europameisterschaft, wie der Name schon sagt, Sportler von den anderen fünf Kontinenten (die Antarktis hat bisher keine großen Leichtathleten hervorgebracht). Schaut man auf den Leichtathletikmedaillenspiegel der Olympischen Spiele, erkennt man, dass die fünf erfolgreichsten Nationen der Welt (USA, Kenia, Jamaika, China, Südafrika) nicht aus Europa kommen. Dennoch gibt es in Berlin einige Stars zu bewundern. Dafne Schippers zum Beispiel, die Holländerin, eine der schnellsten Frauen der Welt. Oder Mo Farah aus Großbritannien, vierfacher Olympiagoldgewinner. Oder Renaud Lavillenie aus Frankreich, der kleinste Stabhochspringer, der je über sechs Meter kam. Oder der Franzose Kévin Mayer, der aussieht wie ein Model und bester Zehnkämpfer der Welt ist.

Wer sind die deutschen Stars?

Das ist das Problem. Echte deutsche Leichtathletikstars, die auch Onkel Kalle kennt, gibt es kaum noch, abgesehen von Robert Harting (siehe unten). Sportliche Erfolge reichen in der Leichtathletik heutzutage längst nicht mehr, um populär zu sein. Man muss auch abseits des Stadions etwas bieten, und sei es eine große Klappe. Größte Chancen, ein neuer deutscher Star zu werden, hat die Sprinterin Gina Lückenkemper. Sie ist nicht nur schnell, sondern auch witzig.



Für alle, denen es nur um Sport geht: Goldkandidaten sind der Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler oder die Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Gesa Krause hat im Hindernislauf ebenfalls Chancen, die letzte EM gewann sie. Auch der Dreispringer Max Heß möchte seinen Titel verteidigen. Und Konstanze Klosterhalfen, die über 5.000 Meter startet, gilt als deutsches Jahrhunderttalent.

Und die Hartings?

Die bekanntesten deutschen Leichtathleten sind wohl die Harting-Brüder. Für Robert, den Älteren, den dreifachen Weltmeister und einfachen Olympiasieger, wird es der letzte große Wettkampf sein. Er ist die große Werbefigur dieser EM und möchte noch einmal vor Freude sein Hemd zerreißen. Doch die Zeiten, in denen er als unschlagbar galt, sind lange vorbei. Der Kerl ist von Verletzungen geplagt, die Qualifikation schaffte er gerade so. Eine Medaille wäre ein kleines Wunder. Favorit auf den Titel ist sein Bruder Christoph, der in Rio Gold holte und danach das Land verstörte, weil er während der Nationalhymne herumhampelte. Und jetzt vor der EM sagte er Sätze wie: "Rational betrachtet bedeutet mir eine EM gar nichts. Für mich zählen nur Olympische Spiele."