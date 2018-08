Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin ihren Titel verteidigt. Die 26-jährige Läuferin aus Trier setzte sich mit ihrer persönlichen Saisonbestleistung von 9:19,80 Minuten auf der 3000m Hindernis-Strecke souverän gegen die Konkurrenz durch. Krause hatte bereits 2016 den Europameistertitel gewonnen. Für das deutsche Team war es bereits die sechste Goldmedaille bei den Kontinentalmeisterschaften in Berlin.



Zweite wurde Fabienne Schlumpf aus der Schweiz in 9:22,29. Bronze holte Karoline Bjerkeli Grovdal aus Norwegen in 9:24,46. Elena Burkard von der LG farbtex Nordschwarzwald wurde Sechste. Die Europameisterin von 2014, Antje Möldner-Schmidt aus Cottbus, war im Vorlauf gescheitert. Krause hatte zuletzt bei der WM 2017 durch einen unverschuldeten Sturz alle Medaillenchancen eingebüßt und war Neunte geworden.



Im Finale in Berlin hielt sich Krause zunächst etwas zurück und ließ der Schweizerin Schlumpf etwas Vorsprung. Am letzten Wassergraben 150 Meter vor dem Ziel zog Krause dann mit einem Schlussspurt davon. "Ich wollte hier unbedingt gewinnen. Ich hatte keinen Plan B, für mich kam nur der Sieg infrage", sagte Krause in der ARD. "Es war ein atemberaubend tolles Feeling."

Bronze für Frauenstaffel

In der Staffel über 4x100 Meter holte das deutsche Frauen-Quartett um Top-Sprinterin Gina Lückenkemper die Bronzemedaille. Lisa-Marie Kwayie aus Berlin, Lückenkemper (Leverkusen), Tatjana Pinto (Paderborn) und Rebekka Haase (LV 90 Erzgebirge) mussten sich im Olympiastadion in 42,23 Sekunden nur dem siegreichen britischen Quartett (41,88 Sekunden) und den Niederländerinnen (42,15) geschlagen geben.