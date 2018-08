Wie hoch war der Höhepunkt des Abends?



2,35 Meter. So hoch nämlich sprang Mateusz Przybylko und wurde damit Europameister. Messen Sie zuhause mal die Deckenhöhe nach. Wenn Sie nicht gerade in einem Gründerzeit-Altbau wohnen, würde Przybylko fast an Ihre Decke springen. "Ich will immer höher springen – bis zum Himmel", sagte Przybylko. Man muss auch mal groß denken. Przybylko ist erst der zweite deutsche Hochsprung-Europameister, vorher schaffte das nur Dietmar Mögenburg 1982, schon ein paar Jahre her. Der Bielefelder lieferte tatsächlich den perfekten Wettkampf, er nahm jede Höhe im ersten Versuch, auch die 2,35 Meter. Die Latte fiel erst, als er sich, schon als Sieger festsstehend, am deutschen Rekord von 2.38 Meter versuchte. Aber da sangen die gut 60.000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion schon "Oh, wie ist das schön".

Przybylko bekam danach während des ZDF-Interviews einen Krampf, berichtete aber tapfer zuende. Überhaupt zeigt diese Leichtathletik-EM einmal wieder was für nette, bodenständige Typen Spitzensportler sein können. Da kann sich der ein oder andere Profifußballer, bei dem man das Gefühl hat, übers Mikrofon zu den Zuschauern zu sprechen, sie die größte denkbare Zumutung, mal was abgucken. Apropos: Mateusz’ jüngerer Bruder Kacper war mal Fußballprofi beim 1. FC Kaiserslautern, ist derzeit aber vereinslos.

Wer wurde noch bejubelt?

Malaika Mihambo. Auch die deutsche Weitspringerin gewann Gold. Vor ihrem dritten Versuch schien sie schon alles in den Sand gesetzt zu haben, machte dann aber vieles richtig und landete bei 6,75 Metern. Besser war keine ihrer Konkurrentinnen. 6,75 Meter, auch das können Sie sich bildlich vorstellen, Mihambo springt schätzungsweise also einmal durch Ihr Wohnzimmer. Mit den Titeln von Przybylko und Mihambo fällt ein altes, deutsches Leichtathletik-Vorurteil: Dass die Deutschen nur im Werfen, Stoßen oder Schleudern richtig gut sind, also mit der Kugel, dem Diskus oder Speer, überall dort also wo Leichtathletik zuweilen wie Schwerathletik daherkommt. Nein, die Deutschen können auch fliegen, fast zumindest.

Aber es geht auch traditionell: Im Diskuswerfern gingen die Plätze Zwei bis Vier an Deutschland, nämlich an Nadine Müller, Shanice Craft und Claudine Vita. An der Kroatin Sandra Perkovic warf keine vorbei. Übrigens: Allein die deutschen Medaillengewinner dieses Tages hatten Wurzeln in Polen, Tansania und den USA. So selbstverständlich bunt ist deutscher Sport.

Was war sonst noch los?

Der 17-Jährige hat es wieder getan. Jakob Ingebrigtsen, jüngster Spross der gestern schon an dieser Stelle erwähnten norwegischen Lauffamilie gewann sein zweites Gold. Nach den 1500 Metern am Freitag siegte er nun auch über die 5000 Meter als würde er so etwas jeden Tag machen. Der Kerl ist erst 17 Jahre alt! Sein zehn Jahre älterer Bruder Henrik wurde Zweiter. Doch wie es bei Leichtathletik-Wunderkindern mittlerweile so ist: Den Zweifeln kann er nicht weglaufen.

Ihr zweites Gold gewann auch die britische Sprinterin Dina Asher-Smith. Nach ihrem Sieg über 100 und 200 Meter darf sie sich nun zweifellos schnellste Frau Europas nennen. Ihr Geheimnis: Disziplin. Nach dem Gold über 100 Meter wollte ihr jemand im Hotel ein Runde Eis spendieren. Sie lehnte dankend ab.

Und bei den anderen EMs?

Die deutschen Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock, Sarah Köhler, Leonie Beck und Sören Meißner gewannen Silber, verpassten Gold gar nur um 0,6 Sekunden.

Bei den Wasserspringern gewann Tina Punzel Bronze vom Drei-Meter-Brett sowie Florian Fandler und Christina Wassen ebenfalls Bronze beim Synchronspringen vom Turm. Ihr entscheidender Sprung: ein zweieinhalbfacher Rückwärtssalto mit anderthalbfacher Schraube. Probieren wir demnächst mal im Freibad.