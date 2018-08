Die deutschen Leichtathleten haben bei der Europameisterschaft in Berlin zwei weitere Goldmedaillen gewonnen. Mateusz Przybylko aus Leverkusen holte den ersten Platz im Hochsprung. Der 26-Jährige gewann nach Dietmar Mögenburg 1982 den zweiten EM-Titel eines deutschen Hochspringers.



Malaika Mihambo siegte im Weitsprung. Die 24-Jährige von der LG Kurpfalz siegte mit 6,75 Metern. Zweite wurde Marina Bech aus der Ukraine, die zwei Zentimeter kürzer sprang. EM-Bronze gewann die Britin Shara Proctor mit 6,70 Meter. "Diesmal habe ich es mir schwer gemacht", sagte Mihambo im ZDF.



Der Sieg in Berlin ist der größte Erfolg in ihrer Karriere. Bereits vor der EM präsentierte sich Mihambo stark und sprang bei der Kurpfalz-Gala im Mai in Weinheim mit 6,99 Metern dicht an die Sieben-Meter-Marke. Weiter sind bisher nur sieben deutsche Weitspringerinnen gekommen, darunter Heike Drechsler, die im Jahr 1998 als letzte Deutsche einen EM-Titel im Weitsprung gewonnen hat.



Hochspringer Przybylko überwand alle Höhen bis 2,35 Metern im ersten Versuch. Zweiter wurde der Weißrusse Maxim Nedasekau mit 2,33 Metern, Bronze holte der unter neutraler Flagge startende Russe Ilja Iwanyuk mit 2,31 Metern. Eike Onnen aus Hannover wurde mit der übersprungenen Anfangshöhe von 2,19 Metern Achter. Im März hatte Przybylko bereits Bronze bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Birmingham gewonnen.



Deutsche Diskuswerferinnen gewinnen Silber und Bronze

Die deutschen Diskuswerferinnen Nadine Müller und Shanice Craft gewannen am Samstagabend die Silber- und Bronzemedaille. Sie mussten sich nur der Kroatin Sandra Perković geschlagen geben. Nadine Müller aus Halle an der Saale kam auf 63,00 Meter und war damit 54 Zentimeter besser als die Mannheimerin Shanice Craft. Die Neubrandenburgerin Claudine Vita verpasste als Vierte nur knapp eine Medaille.

Zuvor hatten die Wasserspringer Tina Punzel, Florian Fandler und Christina Wassen bei den European Championships in Edinburgh Bronze gewonnen. Im Teamwettbewerb holten die deutschen Freiwasserschwimmer die Silbermedaille.