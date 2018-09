Weltrekord - Kipchoge gewinnt 45. Berlin-Marathon Der Kenianer Eliud Kipchoge ist mit einer Zeit von 2:01:39 Stunden zu einem neuen Weltrekord gelaufen. Den Berlin-Marathon der Frauen gewann Gladys Cherono. © Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Der Kenianer Eliud Kipchoge hat den Berlin-Marathon gewonnen und ist mit einer Zeit von 2:01:39 Stunden einen neuen Weltrekord gelaufen. Der 33-Jährige blieb damit 1:18 Minuten unter der bisherigen Bestzeit des Kenianers Dennis Kimetto. Zweiter wurde Kipchoges Landsmann Amos Kipruto in 2:06:23 Stunden, dritter der Ex-Weltrekordler Wilson Kipsang in 2:06:48 Stunden. Bei den Frauen feierte Vorjahressiegerin Gladys Cherono ihren dritten Erfolg in Berlin. Die ebenfalls aus Kenia stammende Läuferin lief den Marathon in 2:18:11 Stunden. Zweite und Dritte wurden die beiden Äthiopierinnen Ruti Aga (2:18:34) und Tirunesh Dibaba (2:18:55).

Bei idealen Wetterbedingungen schaffte es Olympiasieger Kipchoge schon nach fünf Kilometern, einen Vorsprung von neun Sekunden auf Verfolger Kipsang aufzubauen. Die Halbmarathon-Marke passierte Kipchoge in 61:06 Minuten und war damit schon 39 Sekunden schneller als Kimetto bei seinem Rekord-Rennen.



Der Olympiasieger ist damit der erste Läufer der Geschichte, der die klassischen 42,195 Kilometer unter 2:02 Stunden bewältigt hat. "Ich war perfekt vorbereitet und wollte nur mein Rennen laufen. Nun bin ich unendlich dankbar und glücklich", sagte Kipchoge nach dem Marathon.



Kipchoge bekommt für seinen Sieg eine Prämie von 120.000 Euro: 50.000 Euro für den Weltrekord, 40.000 für den Sieg und 30.000 Euro zusätzlich als Zeitbonus, weil er unter 2:04 Stunden blieb. Er lief damit beim 45. Berlin-Marathon den achten Männerweltrekord in Berlin seit 20 Jahren. Die letzten sieben fielen alle auf dem schnellen Hauptstadtkurs. Kipchoge ist nach Patrick Makau (2011), Kipsang (2013) und Kimetto (2014) außerdem der vierte kenianische Läufer in Folge, der einen Rekord aufstellte.



Kipchoge, der mit seiner Frau und den drei Kindern in Eldoret lebt, hatte den Marathon zuvor sogar schon in 2:00:25 Stunden geschafft – allerdings unter Laborbedingungen. Bei dem Projekt Breaking2 des Sportartikelherstellers Nike lief er am 6. Mai 2017 auf dem Formel-1-Kurs in Monza die schnellste Zeit überhaupt. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF erkannte sie aber nicht als Weltrekord an.