Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 3:1 (1:0)

Borussia Dortmund bleibt auch nach dem dritten Spieltag der neuen Bundesligasaison ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre besiegte Eintracht Frankfurt 3:1. Beim BVB überzeugten im heimischen Stadion vor 81.000 Zuschauern vor allem die Neuzugänge. "Wir wussten, dass es körperlich ein hartes Spiel wird, aber wir haben gut dagegen gehalten", sagte Torschütze Marius Wolf nach dem achten Heimsieg der Dortmunder gegen Frankfurt in Serie.

In der Anfangsphase der Partie, in der sich sehr viel im Mittelfeld abspielte, zeigte sich die Eintracht zunächst sicher und stark in den Zweikämpfen. Dennoch ging Dortmund nach einer Ecke durch Verteidiger Abdou Diallo in der 36. Minute in Führung. Erst in der zweiten Hälfte konnte sich die Eintracht für ihren couragierten Auftritt belohnen: Danny da Costa brachte einen Ball in die Mitte, wo Sébastien Haller stand und aus der Drehung zum verdienten 1:1 traf (68.). Doch nur wenige Minute später überwand Marius Wolf, der in der Sommerpause aus Frankfurt nach Dortmund kam, Eintracht-Torhüter Kevin Trapp mit einem Aufsetzer und erzielte aus zehn Metern die erneute Führung für Dortmund (72.). Mit dem eingewechselten Paco Alcácer schoss auch das dritte Dortmunder Tor gegen Frankfurt ein Neuzugang. Der Stürmer setzte bei seinem Ligadebüt mit einem abgefälschten Schlenzer von der Strafraumgrenze den Schlusspunkt (88).



Die Eintracht musste sechs Tage vor ihrer Europacup-Rückkehr bei Olympique Marseille in der Europa League die bereits vierte Niederlage im fünften Pflichtspiel unter ihrem neuen Coach Adi Hütter hinnehmen. Für Dortmund war es zumindest vom Ergebnis her eine gelungene Generalprobe für den Champions-League-Auftakt am Dienstag beim FC Brügge.