FC Bayern München – FC Augsburg 1:1 (0:0)

Selbst dahoam in München ist es dem FC Bayern nicht gelungen, die Augsburger zu besiegen. Im Bayern-Derby trennten sich die Clubs mit einem 1:1. In der ersten Halbzeit ließen die Münchner Rekordmeister mehrere Torchancen ungenutz. Erst in der 48. Minute konnte Arjen Robben die Bayern in Führung bringen. Doch kurz vor Schluss zogen die Gäste nach: Felix Götze glich aus zum 1:1 (87. Minute). Mit diesem Endergebnis ist die Siegesserie der Bayern vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena überraschend zu Ende gegangen. Der FC Bayern führt die Tabelle nun mit 13 Punkten vor dem Werder Bremen und dem Hertha BSC.



Hannover 96 – 1899 Hoffenheim 1:3 (0:1)

Hoffenheim hat in Hannover mit 3:1 gewonnen. Damit warten die Gastgeber weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Vor 33.500 Zuschauern erzielte Hoffenheims Abwehrspieler Joshua Brenet nach 20 Minuten die Führung für die Gäste. Pavel Kaderábek erhöhte nach dem Seitenwechsel zum 2:0 (49 Minute). Kurz schien es, als könnte Hannover 96 nach einem Elfmeter von Niclas Füllkrug (55.) vielleicht noch aufholen, doch in der Nachspielzeit zementierte Ishak Belfodil den Sieg für den Fünftplatzierten Hoffenheim (90.+3): 3:1 für die Gäste. Vom "Biss und Siegeswillen", den Hannovers Trainer André Breitenreiter vor dem Spiel gefordert hatte, war in Niedersachsen nicht allzu viel zu sehen. Hannover 16 ist damit auf Platz 16 der Tabelle.



FC Freiburg – FC Schalke 04 1:0 (0:0)

Einen überraschenden Sieg feierte der FC Freiburg: Die Gelsenkirchener konnten zu Gast im Breisgau keinen Treffer landen. Nach torlosen 45 Minuten traf der Freiburger Stürmer Florian Niederlechner (52. Minute) vor 24.000 Zuschauern im Schwarzwald-Stadion zum 1:0 – und zum Sieg für die Badener. Für den FC Freiburg ist dieses Ergebnis drei Tage nach dem 3:1 in Wolfsburg der zweite unerwartete Erfolg. Die Schalker müssten weiter punkt- und torlos mit dem letzten Tabellenplatz Vorlieb nehmen.



Werder Bremen – Hertha BSC 3:1 (2:0)

Im Weserstadion in Bremen hat der SV Werder einen verdienten Sieg gegen die Berliner Hertha errungen. Bereits in der ersten Halbzeit trat Bremen stark auf und sicherte sich mit einem Tor von Martin Harnik (11. Minute) und einem zweiten Treffer von Milos Veljkovic (45.) die Führung. Nach der Pause konnten die Berliner ein wenig aufholen, Javairo Dilrosun traf zum 2:1 (53.), doch mit Max Kruse, der in der 66. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, war der Vorsprung von Werder Bremen für die Berliner nicht mehr einzuholen. Mit diesem Sieg liegt Werder Bremen in der Tabelle nur noch zwei Punkte hinter dem Rekordmeister Bayern München. Die 39.100 Fans im Stadion nutzen das Spiel in Bremen auch für eine Protestaktion: Die Werder-Anhänger schwiegen für die ersten 18:30 Minuten, die Berlin blieben 20:30 Minuten stumm. Mit diesem Stimmungsboykott sollte gegen bestimmte Anstoßzeiten und die Übertragung von Spielen im Pay-TV protestiert werden. Auf Transparenten in der Zuschauermenge waren Statements wie "Stell dir vor, es ist Fußball und keiner kann hin" zu lesen.