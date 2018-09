Wer spielte wie gegen wen?

Ein hauchzarter Sieg der Leipziger in der Herzchenwertung vor den Gladbachern. Danke, Herr Mateschitz, dass Sie hier auch abstimmen.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Das 7:0 von Dortmund gegen Nürnberg. Nur konsequent von den Nürnbergern, sich auch an einem Mittwoch nur für ein Trainingsspiel zur Verfügung zu stellen. Es war der deutlichste Protest gegen die Spieltagszerstückelung. Der BVB bekam in dieser Saison immer dann Probleme, wenn der Gegner früh angriff und man die neu zusammengesetzte Mannschaft mit dem neuen Trainer gar nicht erst zum Teambuilding kommen ließ. Nun, der Franke ist aber ein Kauz, der gerne eigene Wege geht, und wählte deshalb genau das Gegenteil: Nürnberg verschanzte sich in der eigenen Hälfte und hoffte, dass es gut gehen werde. Doch in den wichtigen Augenblicken sah es eher so aus, als würde eine interessierte fränkische Besuchergruppe den Profis beim Arbeiten zuschauen. Den BVB-Talenten Jacob Bruun Larsen, Jadon Sancho und Achraf Hakimi zum Beispiel, die allesamt trafen. Jedem der sieben Gegentore ging Passivität, Schludrigkeit oder Fahrlässigkeit voraus – der Abstiegskampfdreiklang. Einigen im Nürnberger Gästeblock dürfte das bekannt vorgekommen sein, schließlich unterhalten die Clubfans ja eine Fanfreundschaft mit den punktlosen Schalkern.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Düsseldorf gegen Leverkusen, das frühe Spiel um 18.30 Uhr. Besonders geschmerzt hat es all jene, die im Rheinland früher Feierabend gemacht haben. Die erste Halbzeit erinnerte an das WM-Achtelfinale 2006, Ukraine gegen die Schweiz. Wissen Sie noch? Wahrscheinlich nicht, und wir wollen auch nicht unnötig Wunden aufreißen. Der Brite hat für das deutsche "sterbenslangweilig" die Formulierung "to be dull as dishwater". Der ukrainische Sieg im Elfmeterschießen wurde 2006 vom Guardian also folgerichtig so eingeordnet: "Abwasser sollte sich dagegen wehren, falls es jemals im Zusammenhang mit dieser Horrorshow genannt wird." Nun, Abwasser kommt einem gegen die Halbzeit in Düsseldorf auch vor wie Parfüm: Null Torschüsse in 45 Minuten. Leverkusens Heiko Herrlich hielt das seinem Team in der Pause dann auch vor, aber in ruhigem Ton, wie er sagte. Danach kurze Stille. Lars Bender soll anschließend angefangen haben zu brüllen, Kevin Volland fühlte sich besonders angesprochen und traf in der zweiten Halbzeit doppelt.

Wer stand im Blickpunkt?

Jean-Kévin Augustin. Leipzigs derzeit bester Stürmer ist unter den braven Timo Werners aus den Fußballinternaten die lebende Erinnerung, dass der Fußball ja auch ganz andere Typen anlockt. Augustin war vor dem vergangenen Wochenende suspendiert worden. Ralf Rangnick deutete an, dass er monatelang mehrere Regeln gebrochen habe. Die Bild weiß natürlich mehr und listet Shoppingausflüge statt Trainingseinheiten, von ihm gepostete Fotos aus der Kabine, die einen Mitspieler bei einer Zahnuntersuchung und deshalb mit Speichel an der Backe zeigen, einen Ausbruchsversuch aus dem Trainingslager diesen Sommer und eine schöne Szene vom vergangenen Donnerstag: Als sich der Rest des Teams schon für das Europa-League-Spiel gegen Salzburg umzog, saßen Augustin und Nordi Mukiele noch auf der Bank im Stadion und daddelten am Handy. Eine Aktion zu viel, gegen Frankfurt durfte er nur in zivil dabei sein, was aber auch schon Spektakel genug ist:



Nun durfte Augustin wieder ran. Sein erster Ballkontakt: Ein gefühlvolle Direktabnahme an den Pfosten. Sein zweiter Kontakt war dann das 2:0 gegen Stuttgart, was dessen sieglosen Trainer Tayfun Korkut in immer größere Schwierigkeiten bringen wird. Augustin und Mukiele haben angekündigt, Tickets im Wert eines fünfstelligen Betrages zu kaufen und sie Kindern zu schenken. Schöne Geste, dann wird das Stadion in Leipzig vielleicht auch mal wieder voll. Denn Ralf Rangnicks "Der Osten lechzt nach einem Aushängeschild!" (2012) nehmen angesichts der mittlerweile regelmäßig leeren Sitze manche genauso ernst wie Kohls blühende Landschaften.

Was war sonst noch los?

Die Proteste der Fans gegen die Spieltage in der Woche gingen weiter. Ist Ihnen eigentlich mal aufgefallen, dass der Dienstag und der Mittwoch bei Friday I'm In Love von The Curebesonders schlecht wegkommen:

"Tuesday, Wednesday break my heart", "Tuesday's gray and Wednesday too", "Tuesday, Wednesday heart attack".

Sehen viele Fans in der Bundesliga genauso. In jedem Stadion wurde die ersten 20 Minuten geschwiegen und Botschaften an den DFB und die DFL geschickt. Es ist eine groß angelegte Aktion fast aller Fankurven, nachdem Gespräche im Sommer wieder zu nichts geführt haben. In Gladbach pfiffen Borussen und Frankfurtfans gemeinsam 20 Minuten lang mit Pfeifen, in Dortmund schwieg die ganze Südtribüne. Auch in der zweiten Liga wurde protestiert. Der SSV Jahn Regensburg lief sogar mit Shirts auf, die Verständnis für die Aktion zeigten. Anders Robin Dutt, Trainer des VfL Bochum. Er hat scheinbar nicht ganz verstanden, worum es ging, und driftete, angesprochen auf die Proteste, in eine wirre Rede ab. Eine Protestgesellschaft seien wir geworden, in der jeder gegen irgendwas ist. Jeder solle doch selber erst mal wieder mehr ehrenamtlich tätig werden, bevor er protestiert. Vielleicht hätte er sich ebenfalls an The Cure halten sollen, bei denen heißt es auch: "Tuesday, Wednesday stay in bed."



Was war das Zitat des Spieltags?

"Wir pfeiffen auf eure Spieltagszerstückelung"

(Eine Tapete der Gladbacher Fans. Wir schicken unser Korrektorat mal rum.)