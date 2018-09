Wer spielte wie gegen wen?

Auch in der englischen Woche lechzen wir nach Herzen. Freiburg bislang wieder zuneigungstechnisch obenauf, das kann sich aber im Laufe des Mittwochs noch ändern.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Bremen gegen Hertha, weil die Bundesliga wieder einen neuen Bayernjäger hat. Der SV Werder übernahm den Titel nach dem 3:1 gleich direkt von der Berliner Hertha, die sich wiederum selbst schlug. Vor dem 1:0 trat Herthas Fabian Lustenberger seinem Torwart den bereits gefangenen Ball aus der Hand und als die Hertha in der zweiten Hälfte wieder herankam, foulte Marvin Plattenhardt im eigenen Strafraum. Es war der fünfte Elfmeter im fünften Spiel. Die Hauptstadt lebt ja von ihrem anarchischen Wesen, aber vielleicht sollte mal jemand der Hertha sagen, dass die Strafstoßregel auch für Berliner gilt. Die Bremer dagegen spielten phasenweise ganz nett, sahen am besten aber beim Torjubel aus: Max Kruse und Martin Harnik eingehakt wie beim Dorfbums. "Wir sind zwei Jungs vom Dorf, dementsprechend halten wir's beim Jubel", sagte Harnik. "War so üblich damals bei uns, bei den ganzen Zeltdiskos, die da abgehen, ist das Tradition", sagte Kruse. Achtung, Ohrwurm folgt.



Welches Spiel durften Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Schalke 04 verlor auch sein fünftes Ligaspiel, 0:1 in Freiburg, obwohl sie so schlecht nicht spielten. Zwei eigene Pfostenschüsse und das Gegentor fiel nur, weil Torwart Ralf Fährmann einen Ball nach vorn prallen ließ. Viel unglücklicher wird es nicht. Im Umfeld des Vizemeisters bleibt es trotzdem noch immer überraschend ruhig, fünf weitere Niederlagen aber könnte sich Trainer Domenico Tedesco sicher nicht leisten.

Wer stand im Blickpunkt?

Felix Götze. Während der Bruder Mario (Sie erinnern sich: "Mach ihn, mach ihn, er macht ihn!") zuletzt beim BVB nicht mal mehr im Bundesligakader stand, machte Felix sein erstes Bundesligator. Und das gegen den FC Bayern, was sofort das Lieblingswort eines Sportjournalisten provoziert: ausgerechnet! Felix Götze spielte nämlich vier Jahre lang für den FC Bayern, also für die Jugend und die zweite Mannschaft. Für die Bundesligatruppe reichte es nie, weshalb Götze nun zum FC Augsburg wechselte, was ihn wiederum am Dienstagabend in die Situation versetzte, mit seinem Brusttor in der 87. Minute dem FC Bayern zwei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft zu klauen. Wenn es denn einen Konkurrenten gäbe.



Zuvor hatten Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge für Erstaunen gesorgt. In einem Schreiben verteidigten sie ihren Geschäftspartner, nein, Golfspezl, nein, Bundesligakollegen Dietmar Hopp inbrünstig, nachdem BVB-Fans am Wochenende mal wieder ein Hopp-Konterfei in einem Fadenkreuz abbildeten. Man verurteile die "schamlosen Gesänge und Transparente gegen diesen Ehrenmann auf das Schärfste". Und weiter: "Es wäre fatal, wenn sich Menschen wie Dietmar Hopp irgendwann aus unserem Sport zurückziehen. Dies wäre ein verheerendes Signal und zudem ein großer Schaden für den Fußball und insbesondere für den Nachwuchs. Das müssen wir verhindern. Durch Solidarität, durch gemeinsames Handeln und schlicht und einfach durch den Erhalt und die Pflege von Anstand und Sitten." Nun kann man die Aktion der BVB-Fans ja durchaus geschmacklos finden und auch kritisieren (wer sie allerdings gleich als Aufruf zum Mord sieht, wie sie es in Hoffenheim tun, der hat nicht verstanden, wie Fankultur funktioniert), dass aber Hoeneß (die Steuern) und Rummenigge (die geschmuggelten Uhren) über Erhalt und Pflege von Anstand und Sitten schreiben, nun ja. Vor allem aber hätte man sich von den Bayernbossen ähnliche klare Worte gewünscht, als es darum ging, Mesut Özil gegen rassistische Anfeindungen zu verteidigen. Ihr Angestellter Jérôme Boateng scheint sich da jedenfalls mehr Gedanken zu machen.

Und sonst so?

Dieses Mal schwiegen die Fans. In den Kurven war es in den ersten 20 Minuten der Spiele still. Schon am vergangenen Wochenende protestierten die organisierten Fußballfans gegen die Kommerzialisierung und die Zerstückelung der Spieltage. "Stell dir vor, es ist Fußball und keiner kann hin", "Spieltagszerstückelung stoppen" oder "Football is for you and me – Not for fucking Pay-TV" war nun auf Transparenten zu lesen. Kurz vor der Entscheidung über die EM-Vergabe 2024 dürfte das dem DFB gar nicht gefallen. Am Wochenende verballhornten die Fans den offiziellen EM-Slogan "United by football – vereint im Herzen Europas" zu "United by money – korrupt im Herzen Europas". Das ist gar nicht so unkreativ, allerdings ist der einzige Mitbewerber vor der Entscheidung am Donnerstag die Türkei. Eine EM im Lande Erdoğans, das kann es natürlich auch nicht sein.