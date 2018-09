Inhalt Seite 1 — In Deutschland soll es wieder Wölfe geben Seite 2 — Bayern ist Meister Auf einer Seite lesen

Wer spielte wie gegen wen?

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Leverkusen gegen Wolfsburg, weil es nun einen neuen Bayernjäger gibt. Die im vorigen Jahr beinahe abgestiegenen Wolfsburger waren am Samstag für ein paar Stunden gar Tabellenführer, was die 300 mitgereisten Fans, die sich im Gästeblock verloren, zu "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey"-Gesängen inspirierte, ehe sie sich jeweils per Handschlag voneinander verabschiedeten. So viel Euphorie herrscht in Wolfsburg eigentlich nur, wenn der ICE ausnahmsweise mal nicht an der Stadt vorbeifährt. Nun also sechs Punkte, Platz zwei. Und auch wenn eine Tabelle nach zwei Spieltagen etwa so viel Aussagekraft hat wie die Reservierungsanzeige in besagtem ICE, ist das besser als nichts. Erst der Sieg gegen Schalke, dann bogen sie in Leverkusen ein 0:1 in ein 3:1 um – in Deutschland soll es wieder Wölfe geben. Mancher fühlt sich gar schon an die Meistersaison 2009 erinnert. Der neue Grafite käme dann aus den Niederlanden, hört auf den schönen Namen Wout Weghorst und ist mit 1,97 Metern eine ähnliche Kante wie sein brasilianischer Vorgänger. Und auch sonst flutscht es gerade am Mittellandkanal. Eine Sky-Moderatorin sprach es an: "Gleich sechs Wolfsburger werden innerhalb der nächsten paar Wochen Vater." Dazu der Sky-Experte Reiner Calmund: "In Wolfsburg kann man ja sonst auch nicht so viel machen."

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Kaum zu glauben, aber auch die quasi unfehlbare Sportredaktion von ZEIT ONLINE kann sich irren. Am Freitag noch empfahlen wir in unser Bundesligavorschau, das Spiel Hannover gegen Dortmund auf keinen Fall zu verpassen. Das war ein Fehler. 0:0 ging es aus, es war gar ein 0:0 der übleren Sorte. Hätten beide Mannschaften in neutralen Trikots gespielt, man hätte kaum sagen können, welches der beiden Teams sich zum unteren Mittelfeld der Liga zählt und welches in der Champions League spielt. Ein Phänomen, das es in der Bundesliga sehr oft zu bestaunen gibt, und zum einen für die Liga spricht, weil sie fernab des FC Bayern relativ ausgeglichen ist. Aber leider halt ausgeglichen auf mäßigem Niveau. Hannover spielte klug, diszipliniert, traute sich was, dem BVB dagegen fiel wenig bis gar nichts ein. "Wir haben viel gelitten", sagte BVB-Trainer Lucien Favre nach dem Spiel. Nicht nur er.

Wer stand im Blickpunkt?

Der Videobeweis. Dieses Mal lief alles glatt. Ein Abseitstor wurde zurückgenommen, ein Tor nachträglich anerkannt, weil der Linienrichter irrigerweise Abseits gewinkt hatte, und ein Handspiel als elfmeterreif erachtete, das der Schiedsrichter übersah. Das technische Hilfsmittel funktionierte, so wie es mal gedacht war. Im Idealfall also nicht berichtenswert, es schreibt ja auch niemand, dass es toll ist, wie zuverlässig die Wassersprenger in den Stadien Wasser sprengen. Doch nach den Erfahrungen aus der Vorwoche und bevor uns vorgeworfen wird, wir würden wie alle Journalisten nur berichten, wenn etwas schiefläuft, wollen wir das einfach mal erwähnen. Googeln Sie mal Constructive Journalism. Also: Der Videobeweis ist toll, die Bundesliga geil und der Welt geht es so gut wie noch nie.