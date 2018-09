Wer spielt wann gegen wen?

Am vergangenen Spieltag konnte RB Leipzig unsere Herzchenwertung für sich entscheiden. Mit einem (!) Herzchen Vorsprung gegenüber Mönchengladbach. Es kommt also auch auf Ihre Stimme an.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Hertha gegen Bayern, fast so etwas wie ein Spitzenspiel – und endlich ist das Olympiastadion am Freitagabend mal wieder voll. Die Bayern kommen mit dem Malus von zwei seltsam letschert vergeigten Punkten gegen Augsburg nach Berlin, haben zudem beobachtet, dass der BVB einfach mal 7:0 gewonnen und vielleicht ja doch Lust hat, den Münchnern ein paar Sorgenfalten auf die Stirn zu runzeln. In Berlin kann man auch mal verlieren, die Hertha spielte im vergangenen Heimspiel gefühlt zum ersten Mal in diesem Jahrzehnt so etwas wie Fußball. Valentino Lazaro und der von Pep Guardiola übersehene Javairo Dilrosun könnten der Liga noch eine Menge Freude bereiten. Mit Ondrej Duda steht zudem der derzeit beste Bundesligatorschütze auf dem Platz, ein 23-jährige Slowake, der halb so alt aussieht, aber Tore wie ein Alter schießt, zum Beispiel Freistöße unter der hochspringenden Mauer hindurch. Für den Bayerntrainer Niko Kovač geht es zurück in seine Heimatstadt. Er wuchs im tiefsten Wedding auf, am Leopoldplatz, eine Straße entfernt von Kevin-Prince Boateng. Ichschwör, Alter, isso. Und dann wäre da noch Recep Tayyip Erdoğan, gerade auf Staatsbesuch in Berlin, der, wenn er wöllte, ja mal wieder guten Fußball sehen könnte, in dem Stadion, in dem das Finale der Fußball-EM 2024 stattfinden wird. Dort könnte er auch gleich was für seine Trikotsammlung tun.



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Leipzig gegen Hoffenheim. Sind Sie Investmentbanker? Dann kennen Sie die Lage, in der sich Julian Nagelsmann befindet: Schon den Vertrag mit der anderen, größeren Bank in der Tasche, müssen aber noch mit einer Wette für die alte und gegen die neue Bank Kohle machen. Nagelsmann wechselt nach der Saison von Hoffenheim nach Leipzig. Nun trifft er mit Hoffenheim zum ersten Mal auf seinen neuen Arbeitgeber, was für ihn natürlich ganz normal sei. Es interessiere ihn nullkommanull, wer auf der anderen Seite stehe. Das ist wohl ein wenig geflunkert, denn auf der anderen Seite steht Ralf Rangnick, der sich vor der Saison vom Sportdirektor in Leipzig selbst zum Trainer machte, nach der Saison aber Nagelsmanns Chef sein wird. Sie teilen nicht unbedingt die gleiche Philosophie. Nagelsmann will den Ball haben und ihn kreisen lassen, für Rangnick dagegen wird es erst so richtig spannend, wenn der Gegner den Ball verliert. Wenn der Gegner unsortiert ist, hechten die Leipziger im Vollsprint los. Vielleicht reicht aber gegen Hoffenheim schon der lockere Trab mit anschließender Fallbewegung, eine Disziplin, die Leipzigs Timo Werner ja mal sehr stilvoll vollendete. Sechs der bisher acht Hoffenheimer Gegentore fielen nach einem Freistoß, Ecke oder einem Elfer.



Wer steht im Blickpunkt?

Tayfun Korkut und Domenico Tedesco. Lange gehörte es zu den sogenannten Mechanismen des Geschäfts, dass es um einen Trainer, der fünfmal hintereinander nicht gewinnt oder gar verliert, eng wird. Dieses Jahr ist das wohltuend anders. Die Trainer des VfB Stuttgart und von Schalke 04 werden wohl auch ihre Jobs behalten, sollten sie am Wochenende als Verlierer vom Platz stapfen. Aus beiden Clubs heißt es, es werde mit den Trainern diskutiert, nicht über sie. Ist das etwas eine neue Gelassenheit unter den Bundesliga-Managern? Sehen wir dort etwa den Glauben, dass sich langfristige Arbeit auszahlt? Es wäre ja kaum zu glauben.