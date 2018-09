Borussia Dortmund – FC Brügge 1:0 (0:0)

Ein Tor von Christian Pulisic, das erst in der 85. Minute fiel, hat Borussia Dortmund vor einer weiteren Enttäuschung in der Champions League bewahrt. Nach acht Spielen ohne Sieg in der Fußball-Königsklasse gelang dem Team von Lucien Favre beim Comeback-Spiel von Mario Götze ein 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den vermeintlich leichtesten Gruppengegner FC Brügge. Das Tor war mehr als glücklich für die Dortmunder: Der Brügger Matej Mitrovic schoss Pulisic im Strafraum an – der Ball senkte sich ins Tor.

Wie schon in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen in Hannover und gegen Frankfurt tat sich die Borussia im Spiel nach vorn sehr schwer. Daran konnte auch der von Favre diesmal eingesetzte Götze in der Schaltzentrale nichts ändern. Die Dortmunder hatten viel Ballbesitz, aber wenig Tempo, Raumgewinn und Ideen. Brügge war viel kompakter, viel mutiger und hatte auch die besseren Chancen. Die beste Gelegenheit der Belgier ergab sich in der 12. Minute, als Jelle Vossen knapp am Tor vorbei köpfte. Erst nach einer Stunde schaffte es der BVB, das Spiel besser unter Kontrolle zu bringen, zumal bei den Belgiern sichtbar die Kräfte schwanden.



Der BVB kann jetzt auf ein besseres Abschneiden in der Champions Leauge hoffen als im vergangenen Jahr. Damals schied Dortmund in der Vorrunde aus. Am 3. Oktober tritt die Borussia dann gegen AS Monaco an.

FC Schalke 04 – FC Porto 1:1 (0:0)

Der FC Schalke 04 ist beim Champions-League-Auftaktspiel gegen den FC Porto über ein Unentschieden nicht hinaus gekommen: Am Ende stand es 1:1 (0:0) – die Gelsenkirchener zeigten gegen den portugiesischen Meister und vermeintlich stärksten Gegner in der Gruppe D aber eine engagierte Leistung.



Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Breel Embolo brachte Schalke in der heimischen Veltins-Arena in der 64. Minute zwar in Führung. Doch Otavio (75.) glich mit einem äußerst umstrittenen Foulelfmeter noch aus. Nachdem der Schalker Naldo den Fuß von Portos Moussa Marega leicht berührt hatte, pfiff der Schiedsrichter Elfmeter. In der ersten Hälfte hatte Gelsenkirchens Torhüter Ralf Fährmann einen frühen Rückstand verhindert, als er einen Handelfmeter von Alex Telles (13.) parierte – doch beim zweiten Mal war er chancenlos.



Nach zuletzt drei Niederlagen in der Bundesliga wirkte Schalke gegen Porto zunächst sehr motiviert. In der Defensive stand die Mannschaft deutlich stabiler als zuletzt und ließ in den ersten 45 Minuten bis auf den Elfmeter kaum Chancen der Gäste zu. Die Zuschauer sahen ein kampfbetontes Spiel zweier Teams auf Augenhöhe.