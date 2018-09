Die Ereignisse auf den Rängen glichen denen auf dem Spielfeld: Auf der einen Seite die Anhängerinnen und Anhänger aus Peru, es waren mehr als 10.000 aus ganz Deutschland und Europa. Sie sangen schwungvolle Melodien, begleitet von einer Trompete und mehreren Bombos, den Trommeln andiner Musik, die die Sinsheimer Wirsol Rhein-Neckar-Arena mit schnellen, variablen, mitreißenden Rhythmen zum Wackeln brachten.

Auf der anderen Seite die Deutschen. Sie skandierten "Deut-Schland, Deut-Schland" und ihre Pauke kannte nur einen Takt, den Marsch, Betonung stets heinomäßig auf dem ersten Schlag. Und bei Toren erklang wie eh und je der Schlager Schwarz und Weiß. Wenigstens waren die Deutschen in diesen Momenten dank der Beschallung vom Band lauter als die Südamerikanerinnen und Südamerikaner.

Wie die Musik, so das Spiel. Die Peruaner gaben sich leichtfüßiger und gewandter am Ball, sie konnten ihre Gegner immer wieder narren. Doch wenn sie gegen Antonio Rüdiger Laufduelle bestreiten mussten, hatten sie selten eine Chance. Beim Kopfball brauchte Jérôme Boateng nicht mal zu springen, um seinen Gegner zu übertrumpfen. Und der Abwehrspieler mit dem schönen Namen Anderson Santamaría wollte in einer Szene Niklas Süle umreißen, doch am Ende stand der Deutsche und der Peruaner lag am Boden.



Zwischenziel erreicht

Dieses Fußballspiel wirkte wie Erwachsene gegen Jugendliche oder wie ein Boxkampf zwischen einem Schwer- und einem Mittelgewichtler. Deutschland gewann, weil der Schwergewichtler, selbst wenn er technisch unterlegen ist, gegen den Mittelgewichtler halt gewinnt.

Immerhin, durch den 2:1-Sieg, das zweite ordentliche Ergebnis nach dem 0:0 gegen den Weltmeister Frankreich vor drei Tagen in München, hat die deutsche Elf ein Zwischenziel erreicht. Sie verhinderte weitere Großdebatten und beruhigte die kritische Lage nach dem WM-Debakel von Russland. Fürs Erste, denn sie zeigte wenig Herausragendes, stattdessen wieder einige typische Schwächen.



Angefangen bei der Chancenverwertung. Marco Reus' Versuche verkümmerten. Timo Werner schoss drüber oder nahm den Ball unsauber an, wenn er nicht im Abseits stand. Matthias Ginter verköpfte sich.

Doch auch, wenn Bundestrainer Joachim Löw dies als Hauptproblem darzustellen versuchte – es waren nicht nur die Chancen. Das Problem lag tiefer. Das Mittelfeld passte fast nie präzise in den Strafraum, ausgenommen İlkay Gündoğan, allerdings nur manchmal, bei steigender Fehlerquote.