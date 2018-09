Wer spielte wie gegen wen?

Unsere Leserinnen und Leser, die Oberstudienräte Deutschlands, haben wieder ihren SC Freiburg mit den meisten Herzchen bedacht. Am wenigsten bekam dieses Mal die Eintracht ab, die aber auch schon am Freitag ranmusste.

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Wolfsburg gegen Hertha. Wer bei diesem Spiel etwas früher das Stadion verließ, etwa um noch mal schön am Mittellandkanal entlangzuflanieren, der verpasste etwas. Drei Tore in den letzten drei Minuten plus Nachspielzeit, am Ende stand es beim zum Spitzenspiel auserkorenen Duell (eine Bezeichnung, über die selbst der VfL-Manager Jörg Schmadtke grinsen musste) 2:2.



Wegen ihrer späten Dramatik war die Partie bezeichnend für diesen Spieltag. Fünf Tore fielen insgesamt in der Nachspielzeit, genauso viele in den Minuten unmittelbar davor. Mainz bog das Spiel gegen Augsburg durch zwei Treffer in der 87. und 93. Minute um. Bundesliga-Spiele erinnern immer mehr an einen ARD-Tatort. Sie dauern zwar neunzig Minuten, aber im Grunde reicht es, die letzte Viertelstunde zu sehen, den ganzen Kladderadatsch vorab kann man sich getrost schenken. Es sei denn, Berti Vogts spielt mit, im Tatort.



Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Einige, dachten sich zumindest die Fans. Nur drei von neun Spielen waren ausverkauft. Sehr viele unbesetzte Sitzschalen sah man in Mainz (21.105 von 34.000 Karten verkauft), Wolfsburg (25.090 von 30.000) und Düsseldorf (40.111 von 54.600). Keine neue Entwicklung. Man kann es positiv sehen: In den Stadien hat man endlich wieder Platz, kann wieder Bier und Bratwurst auf dem leeren Platz nebenan abstellen und muss überhaupt niemanden mehr bestechen, um ein Bundesliga-Ticket zu ergattern. Oder man sieht es als erstes Warnzeichen: Die absoluten Zuschauerzahlen sind noch immer hoch, der Schnitt von knapp 45.000 Besuchern ist der höchste aller europäischen Topligen, die Auslastungsquote der Stadien aber sinkt seit einigen Jahren leicht – und das beständig. Auch die TV-Quoten waren zu Beginn der Saison niedriger als im Vorjahr. Ist es noch der WM-Frust? Die fehlenden Stars? Der Klimawandel? Das ist noch längst keine Krise, aber wären wir Bundesliga-Manager, wir würden zumindest mal die Augenbraue heben.

Wer stand im Blickpunkt?

Beruhigend immer wieder, wenn sich Profifußballer doch als Erdlinge entpuppen, die sich hin und wieder genauso tölpelig anstellen wie wir, die wir unsere größten sportlichen Erfolge auf der Fernsehcouch feierten. Zunächst wäre da Hoffenheims Andrej Kramarić, immerhin Vizeweltmeister. Er bekam beim Spiel in Düsseldorf in der 32. Minute den Ball vom Teamkollegen Joelinton zugepasst, musste frei drei Meter vor dem Tor nur noch einschieben, schoss sich aber so ulkig mit dem rechten Fuß gegen das linke Bein, dass der Ball am Tor vorbeikullerte. Den Frank-Mill-Gedächtnispreis 2018 hat Kramarić schon mal sicher.



Augsburgs Südkoreaner Ji Dong Won freute sich über seinen Führungstreffer beim FSV Mainz so sehr, dass er etwas zu ungestüm in die Luft sprang und sich bei der Landung verletzte. Damit reiht er sich in die Riege der Fußballer ein, die nach dem Jubeln erst mal in die Notaufnahme mussten: Nicolai Müller (Kreuzbandriss), Mohamed Aboutrika (Platzwunde), Robin van Persie (gebrochener Mittelfußknochen), Martín Palermo (Schien- und Wadenbeinbruch), Paulo Diogo (abgerissener Mittelfinger). Wir wünschen natürlich gute Besserung.