Durch den Sieg gegen die Türkei bleibt es dabei: Die Deutschen haben noch nie eine Bewerbung um ein großes Fußballturnier verloren. Das können sie sogar noch besser als Elfmeterschießen. Und dann gleich ein 12:4-Kantersieg, wie das Ergebnis der Uefa-Exekutive lautete.

Es war kein schwerer Gegner. Die Türkei, die eine gute Bewerbung abgegeben hat, hatte angesichts ihrer wirtschaftlichen und politischen Lage keine Chance. Aber – nach dem Sommermärchenskandal, der Özil-Debatte, dem WM-Vorrundenaus, im Europapokal läuft es nicht so richtig sowie der internen und externen Kritik am Führungsstil des Präsidenten sind das endlich wieder mal gute Nachrichten für den DFB und den gesamten deutschen Fußball. In sechs Jahren findet die Europameisterschaft in Deutschland statt.

Fußball-EM 2024 - »Das wird bestimmt wieder ein Sommermärchen« Deutschland wird 18 Jahre nach der Weltmeisterschaft 2006 erneut ein großes Fußballturnier ausrichten. Münchener Fußballfans freuen sich auf die EM 2024. © Foto: Rainer Jensen/dpa

Kann schön werden

Die Bundesliga darf sich freuen, zehn ihrer Stadien bekommen ein technisches Update. In die (allerdings ohnehin schon gute) Infrastruktur wird investiert. Auch der Breitensport zieht seinen Nutzen, nach dem Turnier, vielleicht auch schon zuvor, werden mehr Kinder mit Begeisterung in die Vereine eintreten.

Abgesehen von Nützlichkeitserwägungen kann die Euro 2024 einfach ein schönes Fest werden, zu dem Menschen vom ganzen Kontinent anreisen werden. Zuletzt hat es Frankreich erlebt, wie Tausende Iren, Waliser und Isländer mit Fröhlichkeit ein ganzes Land ansteckten.

Auch wenn nicht mit demselben Impuls wie damals zu rechnen sein wird – wegen der WM 2006 hat die Welt Deutschland in sehr guter Erinnerung, weil sich das Land als fröhlicher Gastgeber erwies. Reinhard Rauball, Teil der deutschen Delegation, versprach auf Nachfrage sogar hoch und heilig, dass nicht ein paar Jahre nach dem Turnier wieder seltsame Zahlungen auftauchen.



Es ist verdient

Für den angeschlagenen DFB und seinen angeschlagenen Präsidenten Reinhard Grindel ergibt sich eine neue Aufgabe und damit eine Chance, die Stimmung an der Otto-Fleck-Schneise zu verbessern. Man sah viele fröhliche Gesichter in Nyon und am Freitag wird die gesamte Frankfurter Geschäftsstelle zur Feier des Tages schon mal ein gemeinsames Essen einnehmen.

Das ist verdient, denn die Bewerbung war professionell und gut, sieht man einmal von dem leicht verqueren PR-Film ab, in dem Fußballer rückwärts laufen und Uwe Seeler irgendwo reinguckt. Und der Tatsache, dass Grindel seine Dankesrede im Uefa-Auditorium vor internationalen Gästen auf Deutsch hielt und kein Wort des Trostes an die Verlierer verlor. Die Türken hätten das womöglich kosmopolitischer gelöst.

Fußball-EM 2024 - Löw und Grindel hoffen auf Rückenwind für deutschen Fußball Bundestrainer Joachim Löw sieht in der EM 2024 in Deutschland eine Motivation für junge Spieler. DFB-Präsident Reinhard Grindel spricht von einem »großen Tag« für den deutschen Fußball. © Foto: Soeren Stache/dpa

Probleme, die bleiben

Ohnehin bleiben in Fußballdeutschland viele Fragen und Probleme von der Uefa-Entscheidung unberührt. Etwa das Prestige- und Mammutprojekt des DFB, die Akademie. Ihr Bau wird immer teurer, doch keiner weiß so richtig, was in ihr überhaupt passieren soll. Auch ob der Amateurfußball von der EM finanziell profitieren wird, wie viele beim DFB eilfertig betonen, darf man bezweifeln. Dieses übliche Versprechen hat sich zuletzt stets als Sonntagsrede erwiesen.

Vor allem war der DFB zuletzt von Machtspielchen, Eitelkeiten, auch Intrigen geprägt. Es wird aber Ideen und Fleiß brauchen. Arbeit auf dem Platz ist gefragt, zum Beispiel in den Nachwuchsleistungszentren, die sich vom Schablonenfußball lösen und mehr Kreativität fördern sollten. Mehr Führung ist gefragt, in Russland scheiterte die Internatsgeneration auch an einem Werteverfall. Überhaupt, die Trainerausbildung in Deutschland ist nicht so gut wie ihr Ruf.

Reinhard Grindel, dessen Engagement für die EM-Bewerbung sich gelohnt hat, sagte in Nyon: "Ab morgen wird an dem neuen Projekt gearbeitet." Das klingt gut, doch seine anderen Aufgaben darf der siegestaumelnde DFB nicht aus dem Blick verlieren.