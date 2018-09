Normalerweise halten die Mächtigen des Sports Sonntagsreden über Werte und Fairplay, aber diesmal sprach der Präsident ein ehrliches Wort. "Für die Uefa ist es sehr wichtig, so viel wie möglich mit dem Turnier zu verdienen", sagte der Slowene Aleksander Čeferin zur Frage, wer die Europameisterschaft 2024 austragen sollte. "Die wirtschaftliche Situation ist absolut entscheidend."

Die Aus- vielleicht auch Ansage des Chefs dürfte ein gutes Zeichen für Deutschland sein, denn der einzige Konkurrent, die Türkei, leidet an einer schweren Wirtschaftskrise, die das Land vermutlich noch Jahre belasten wird. Weitere gute Nachrichten kann der DFB im Evaluationsbericht der Uefa lesen, dort bekommt er sehr gute Noten für seine Bewerbung. Die Türkei hingegen erhält Abzüge in den Disziplinen Menschenrechte sowie Stadion- und Schienenbau.



Menschenrechte, Geld, Stadien – sehr viel spricht dafür, dass Deutschland die EM erhält, wenn am Donnerstag im schweizerischen Nyon, am schönen Genfer See, die Uefa an ihrem Sitz über den Gastgeber der übernächsten EM entscheidet. Vermutlich 16 der 20 Mitglieder des Exekutivkomitees stimmen ab. Einer ist krank, ein anderer beruflich verhindert, der Türke Serdat Yardımcı und der Deutsche Reinhard Grindel dürfen nicht. Die Praxis, dass nur einige wenige über so ein großes Turnier abstimmen, hat die Fifa nach ihren Skandalen mittlerweile übrigens abgeschafft, bei ihr stimmen mittlerweile alle 207 Nationalverbände transparent ab. Bei der Uefa ist ab 15 Uhr ist mit einem Ergebnis zu rechnen, die Wahl ist geheim, die Öffentlichkeit wird auf offiziellem Wege nur das exakte Ergebnis erfahren.



Uefa-Exekutivkomitee 20 Mitglieder Aleksandr Ceferin (Slowenien), Präsident

Fernando Gomes (Portugal), Vizepräsident

Karl-Erik Nilsson (Schweden), Vizepräsident

Michele Uva (Italien), Vizepräsident

David Gill (England), Vizepräsident und Schatzmeister

Grigoriy Surkis (Ukraine), Vizepräsident

Michael van Praag (Holland)

Ivan Gazidis (England)

Zbigniew Boniek (Polen)

John Delaney (Irland)

Borislas Mihaylov (Bulgarien)

Florence Hardouin (Frankreich)

Davor Šuker (Kroatien)

Juan Luis Larrea Sarobe (Spanien)

Sandor Csanyi (Ungarn)

Peter Gilliéron (Schweiz)



Vermutlich verhindert:

Andrea Agnelli (Italien)

Lars-Christer Olsson (Schweden)



Nicht stimmberechtigt:

Servet Yardımcı (Türkei)

Reinhard Grindel (Deutschland), Vizepräsident

Neun Stimmen braucht also der DFB, damit es am Ende wieder heißt: "And the winner is … Deutschland." Zählen kann er wohl auf Ivan Gazidis und David Gill, weil Deutschland England die Finalspiele der EM 2020 überließ und auch eine mögliche englische WM-Bewerbung unterstützen würde. Auch auf Peter Gilliéron aus der Schweiz, wegen der traditionell besten Beziehungen zum DFB, oder auf die Französin Florence Hardouin, die einzige Frau. Und Čeferin selbst, dessen Stimme bei Gleichstand doppelt zählt.

Der Spanier Juan Luis Larrea Sarobe wird dagegen eher dem anderen Lager zugerechnet, weil, gemäß einer Recherche der Sport Bild, er auf der Gala des türkischen Verbands auftauchte. Der Vertreter aus Bulgarien stimmt womöglich für sein Nachbarland, auch die Vertreter aus Ungarn und der Ukraine tendieren vielleicht aus osteuropäischer Solidarität zur Türkei.

Nicht alle lesen die Evaluationsberichte

Doch der Favorit ist der DFB, der vom Präsidenten Reinhard Grindel und dem EM-Botschafter Philipp Lahm angeführt wird. Kaum jemand glaubt daran, dass ihm die Özil-Debatte oder die unaufgeklärte WM-Affäre 2006 schaden wird – genauso wenig wie auf der anderen Seite der Manipulationsskandal im türkischen Fußball und die undemokratische Politik Erdoğans. Nicht alle Sportfürsten lesen die Uefa-Evaluationsberichte, manche legen auch bloß ihre Vogelkäfige damit aus.

Es ist vor allem die bereits erwähnte, aber wohl entscheidende Schwäche des Gegners, die den Deutschen zugutekommt. Es geht bei einer EM um viel Geld. 830 Millionen Euro Gewinn hat die Uefa aus der vergangenen in Frankreich erwirtschaftet. Deutschlands Konjunktur ist stabil. Kein einziges Stadion in den zehn Städten müsste um-, geschweige denn neu gebaut werden. Und der ICE von Berlin nach München fährt inzwischen in vier Stunden.

Der Aufschwung der Türkei hingegen hat sich ins Gegenteil verkehrt. Die türkische Lira hat innerhalb eines Jahres fast die Hälfte an Wert verloren. Niemand kann garantieren, dass sich die Türkei unter diesen Bedingungen an ihre Zusagen hält, in die Infrastruktur zu investieren. Die Inflation könnte zudem die Preise für Gäste enorm steigen lassen, etwa für Hotels. Zur wirtschaftlichen kommt die politische Instabilität. Das Turnier findet in sechs Jahren statt. Der Putschversuch vor zwei Jahren scheiterte, doch wer weiß, ob Recep Tayyip Erdoğan, der die Bewerbung zur Chefsache erklärt hat, dann noch im Amt ist?