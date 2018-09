LeBron James ist größer als Angela Merkel. Natürlich körperlich. Sicher aber auch in seiner Bedeutung für deutsche Fußballer. Besuchte die Kanzlerin mehrmals die deutschen Nationalspieler nach Spielen in der Kabine, muss sich James diese Umstände nicht machen. Leroy Sané, Antonio Rüdiger und Jérôme Boateng stolpern bei James Welttour-Event "More than an Athlete" von selbst in die Backstage-Umkleide.

Man hört es klatschen, Handshakes, dann gehen sie wieder raus. Es ist eine kurze Audienz beim König des Weltsports. Nur Boateng bleibt ein bisschen länger zum Smalltalk. Neben dem Basketball-Superstar sieht der Verteidiger, den deutsche Reporter für seine "monströse Physis" preisen, wie ein Schuljunge aus.

"Wann kommt er?"

Gemeinsam mit seinem Sponsor hat James, derzeit vielleicht der berühmteste Sportler der Welt, ins alte DDR-Funkhaus an der Spree geladen. Viele sind gekommen. Deutsche Topsportler, Berliner B-Promis mit Bierbechern in der Hand, Journalisten, vor allem Jugendliche tummeln sich in der Halle. Im VIP-Raum gibt es Bolognese und veganes Curry. Auf den Gängen herrscht Sprachgewirr. Englisch, Deutsch, gelegentlich Arabisch. Die Stimmung ist euphorisch und gleichzeitig angespannt. "Wann kommt er?", fragt Ben aus Neukölln. Der Junge ist verschwitzt. Von einem Mann mit Medienausweis erhofft er sich Auskunft. Vergeblich. Seit mittags sei er in der Halle, berichtet Ben. Mal an die frische Luft will er nicht. Er erklärt: "Sonst verpasse ich am Ende noch den King." Es ist 18 Uhr am Abend, knapp zwei Stunden vor James' Auftritt.

Ben und die anderen Fans tragen fast ausschließlich Trikots der Heats und der Cavaliers, James' Ex-Vereine, vor allem aber schon das Gold der Los Angeles Lakers, seinem neuen Verein. Nach Angaben des Veranstalters sind 3000 von ihnen gekommen.

Auf einem eigens in die Backsteinhalle gelegten Court spielen junge Berliner Basketball. Für jeden Korb wird für wohltätige Zwecke gesammelt. Eine sechsstellige Summe kommt am Ende zusammen. Rapmusik schallt ohrenbetäubend, nur ab und an übertroffen vom Hallensprecher. Dieser kommentiert Korbleger wie spektakuläre Dunkings in der NBA. Der Reisebus mit James-Konterfrei auf dem VIP-Parkplatz erinnert an amerikanische Wahlkämpfe. So viel Rummel gibt es selten in Treptow-Köpenick.

"Die Gräben müssen verschwinden"

Und James? Der flüstert. Wer leise spricht, bekommt schließlich Aufmerksamkeit. Auf seinem roten Sessel beugt er sich vor, legt die Arme in den Schoß. Seine Community-Vision, die er in der Welt verbreiten will, der Grund also, warum er eigentlich hier ist, erklärt er in kurzen Sätzen: "Mir geht es um Dialog. Ich will, dass die Menschen wieder miteinander sprechen. Die Gräben, die es in den Gemeinschaften gibt, müssen verschwinden." Warum er sich für die Jugend starkmacht? "Ich habe das Gefühl, dass sie einen Leader brauchen. Jemanden, der sich für sie einsetzt."

Wer als Journalist zu James will, braucht einen langen Atem. Der beste Spieler der Welt macht sich rar. Einzelinterviews gibt er nur wenige, in Europa ist er nur selten. Auch unter den Medienvertretern ist die Anspannung spürbar. Ein Mitglied aus dem Organisationsteam beruhigt. "Er ist easy. Ein netter Kerl. Wie ein Teddybär. Ein sehr, sehr großer Teddybär."

James möchte über Vorbilder sprechen. Bei seiner Welttour, die ihn auch nach Paris und Shanghai führt, geht es vordergründig um sportliche Persönlichkeit. "More than an Athlete" bedeute Führungsstärke und Verantwortungsbewusstsein. "Ein Leader muss reden können. Mit den Mitspielern, dem Trainer, den Fans. Kommunikation ist das Wichtigste, wenn man eine Mannschaft anführt", sagt James.

Der Sport hat sich politisch aufgeladen

Wer sein Vorbild war? "Meine Mutter. Sie hat mich am meisten inspiriert. Sie hat mich Bescheidenheit und Fleiß gelehrt", sagt James. Sein Rat an junge Basketballspieler ist simpel: "Spielt das Spiel mit Herz und Freude." Er selbst könnte den ganzen Tag Basketball spielen, sein ganzes Leben, behauptet er.