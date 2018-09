Der Kroate Luka Modrić ist zum Weltfußballer 2018 gekürt worden. Der Profi von Real Madrid setzte sich bei der Gala des Fußball-Weltverbands Fifa in London gegen den nicht anwesenden Portugiesen Cristiano Ronaldo und den Ägypter Mohamed Salah durch. Zum ersten Mal seit 2007 ging die begehrteste Einzelauszeichnung im Fußball nicht an Ronaldo oder Lionel Messi.

Modrić war nach dem Vizeweltmeistertitel mit Kroatien in Russland schon zum besten Spieler der WM und zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden. "Dieser Erfolg soll auch eine Inspiration sein, für die kommende Generation, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann", sagte Modrić in seiner auf Englisch, Spanisch und Kroatisch gehaltenen Dankesrede. Schon vor der Entscheidung hatte der Kroate die vergangene Saison als die beste in seinem Leben bezeichnet.

Modrić, drei Mal nacheinander und insgesamt vier Mal Champions-League-Gewinner mit Real, hatte Kroatien in diesem Jahr bei der WM in Russland ins Endspiel geführt. Dort verlor das Team allerdings gegen Frankreich mit 2:4.



Bei der Wahl zur Weltfußballerin des Jahres siegte die Brasilianerin Marta und setzte sich gegen die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon) durch. Als dritte Spielerin hatte es Marozsáns Vereinskollegin Ada Hegerberg aus Norwegen in die Top 3 geschafft.



Thibaut Courtois zum Welttorhüter gewählt

Auf der Gala wurde zudem der Belgier Thibaut Courtois vom Fußballweltverband als bester Torhüter des Jahres ausgezeichnet. Mohamed Salah vom FC Liverpool erhielt den sogenannten Puskas-Award für das schönste Tor der Saison. Der 26 Jahre alte Ägypter bekam den Preis für seinen Treffer beim 1:1 gegen den FC Everton im Dezember 2017. Der Franzose Didier Deschamps, der im Sommer mit Frankreich den WM-Titel gewonnen hatte, wurde als Welttrainer geehrt.

Der deutsche Stürmer Lennart Thy erhielt den Fifa-Fairplay-Preis. Der 26-Jährige, der im deutschen Profifußball für den FC St. Pauli und Werder Bremen spielte, wurde für seinen Einsatz als Stammzellenspender geehrt. "Es ist für mich eine große Ehre hier zu sein", sagte Thy.