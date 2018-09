Die Spieler, angeführt von Toni Kroos und Mats Hummels, genossen ihre Ehrenrunde. Eine deutsche Nationalelf erhielt wohl noch nie so viel Applaus nach einem 0:0 in einem Heimspiel. Es war halt kein normales Spiel, es stand unter "besonderen Vorzeichen", wie Joachim Löw nachher sagte.

Es war der erste Auftritt nach dem blamablen WM-Aus, und das DFB-Team war auf Wiedergutmachung aus. Nicht zuletzt wollte es die Fans zurückgewinnen, ein "anderes Gesicht zeigen", sagte Löw, "ein anderes Verhalten, eine andere Einstellung".

Das ist dem Team gelungen. Alle Spieler kämpften, rannten, verteidigten. In ihrem besten Spiel seit Langem, vielleicht seit dem Finale von Rio, entdeckte Löws Elf die Sekundärtugenden wieder und drängte den Weltmeister Frankreich am Ende sogar an den Rand einer Niederlage. Geht doch.

Eine pragmatische Aufstellung

Trat die Mannschaft in Russland, gemäß Selbstbeschreibung, noch arrogant und selbstgefällig auf, zollte sie diesmal ihrer Aufgabe und ihrem Gegner großen Respekt. Löw wählte eine pragmatische Aufstellung, die an die WM 2014 erinnerte: vier Innenverteidiger in der Abwehr, darunter Matthias Ginter und Antonio Rüdiger auf außen. Zudem hielt Joshua Kimmich dem Chef Kroos den Rücken frei, zog im defensiven Mittelfeld die Fäden und blieb lange ohne Fehler.

Besonders gegen den Ball, wie man die Rückeroberungsversuche in Mittelfeld und Offensive auf Neudeutsch nennt, wollte sich die Elf keine Nachlässigkeiten nachsagen lassen. Oft stürzten die Deutschen rasend auf ihre Gegenspieler, manchmal zu zweit oder dritt.

Bisweilen ließ sich die komplette Mannschaft sehr tief zurückfallen. Auch Thomas Müller und Timo Werner halfen beim Verteidigen. Bloß nicht wieder auskontern lassen wie im Juni gegen Mexiko. Die Fußballwelt sah und bestaunte an diesem Abend auch eine Grätsche von Toni Kroos.

Die Fans, von denen sich die Spieler entfernt zu haben schienen, schenkten ihren gestürzten Helden Enthusiasmus, als hätte es Russland nie gegeben. Jede Offensivaktion wurde gefeiert. Das eine oder andere Mal versuchten die Zuschauerinnen und Zuschauer schreiend, den fehlerfreien Schiedsrichter umzustimmen. Nicht mal İlkay Gündoğan wurde bei seiner Einwechslung, von ein paar Ausnahmen abgesehen, ausgepfiffen.

Die Stimmung stieg nochmals, als sich die Deutschen in den letzten 20 Minuten einige Chancen erkämpften. Den Beginn machte Marco Reus mit einem Schuss, den Frankreichs Ersatztormann Alphonse Aréola ebenso elegant parierte wie einen von Mats Hummels sowie einen Kopfball von Matthias Ginter. Fast hätte sich ein Schlenzer von Thomas Müller, dem wir in dieser Szene Absicht unterstellen wollen, ins Tor gesenkt.