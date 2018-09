Malta ist das Stichwort, manche beim DFB flüstern es sich heimlich zu. "Malta". Dort erlebte der deutsche Fußball vor exakt 20 Jahren einen Tiefpunkt. Die Nationalelf war im Sommer bei der WM 1998 gegen Kroatien durch eine 0:3-Niederlage ausgeschieden. Viele forderten den Rauswurf des damaligen Trainers Berti Vogts, der konnte sich aber dank der Unterstützung des DFB im Amt halten.

Kurz später, Anfang September, stand ein Lehrgang an, der als Malta-Reise in die deutsche Fußballgeschichte eingegangen ist. Es war peinlich. Vogts ließ erstmals eine DFB-Elf mit Viererkette und Raumdeckung verteidigen. Die Modernisierung ging schief, schon in der Halbzeit stellte er die Taktik auf antiquierte Manndeckung, inklusive Ausputzer, um. Seine Mannschaft um den Kapitän Oliver Bierhoff spielte furchtbar, deutlich furchtbarer, als es die Ergebnisse gegen Rumänien (1:1) und Malta (2:1) ausdrückten.

Vogts wurde von Medien und Fans verhöhnt und trat anschließend doch noch zurück. "Ich bin es mir selbst schuldig", sagte er in seinem typischen selbstmitleidigen Ton, "den letzten Rest Menschenwürde zu verteidigen, welcher mir noch gelassen worden ist."

Das ist lange her und die Zeiten haben sich geändert. Aber kann sich Geschichte vielleicht doch wiederholen? Mit zwei Spielen beginnt nun der Versuch der deutschen Elf, das desaströse WM-Aus von Russland wiedergutzumachen. In der Nations League trifft sie am heutigen Donnerstag in München auf Frankreich, den Weltmeister mit seinen vielen Talenten. Am Sonntag heißt der Gegner im Testspiel in Sinsheim Peru.

Tritt der Worst Case mit zwei schwachen Leistungen ein, wird die Debatte, ob das noch was werden kann mit diesem DFB-Team, neu belebt. Der Zweifel spielt ab sofort mit, wenn die Nationalmannschaft auf dem Platz steht: Wie sollen in alter Besetzung neue große Taten gelingen?

Nations League Premiere Jetzt gibt es noch einen Fußballwettbewerb. An diesem Donnerstag beginnt, unter anderem mit dem Duell des aktuellen Weltmeisters Frankreich gegen das entthronte Deutschland, die Nations League. Sie ist der erste neue europäische Wettbewerb für Nationalmannschaften seit Einführung der Europameisterschaften 1960. Alle 55 Uefa-Mitglieder nehmen teil. Die Nations League, die auf eine Initiative des ehemaligen Uefa-Präsidenten Michel Platini zurückgeht, ermittelt einen Sieger, aber auch vier Tickets für die EM 2020. Vor allem ersetzt sie weitgehend die vielen Testspiele, von denen es künftig weniger geben wird. Zudem verschiebt sich die EM-Quali um etwa ein halbes Jahr, sie findet von März bis November 2019 statt. Modus Die 55 Teams wurden anhand ihrer Platzierungen im Uefa-Ranking in vier Ligen aufgeteilt. In den vier Ligen A bis D gibt es je vier Gruppen mit drei oder vier Teams. Diese Teams jeder Gruppe spielen bis November in Hin- und Rückspielen gegeneinander. Die vier Gruppensieger der stärksten Liga A spielen ab dem 5. Juni 2019 in einem Turnier in Italien, Polen oder Portugal den ersten Nations-League-Gewinner aus. Es haben also nur zwölf Teams die Chance, den Silberpokal zu gewinnen: Deutschland, Belgien, Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Schweiz, England, Holland, Island, Polen und Kroatien. Die jeweils vier Gruppenletzten der Ligen A, B und C steigen in die nächsttiefere Liga ab. Landet also das deutsche Team in seiner Gruppe hinter Frankreich und Holland, steigt es ab. Die jeweils vier Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen in die nächsthöhere Liga auf. Die vier Gruppensieger jeder Liga spielen in einem Playoff im März 2020 um je ein Ticket für die EM 2020. Es wird noch komplizierter: Sind die Gruppensieger dann schon über die Qualifikationsrunde für die EM startberechtigt, nimmt das nächstbeste Team aus der jeweiligen Liga an den EM-Playoffs teil. Sind weniger als vier Teams einer Liga noch nicht für die EM qualifiziert, wird die Playoff-Runde mit noch nicht qualifizierten Teams aus der nächsttieferen Liga aufgefüllt. Daraus folgt eine entscheidende Neuerung: Jede Liga generiert einen EM-Teilnehmer, auch die Liga D mit den sechzehn schwächsten Mannschaften, die sich bis auf Lettland noch nie für ein großes Turnier qualifiziert haben. Die Chance für Mazedonien, Aserbaidschan, Belarus oder Georgien, vielleicht sogar das Kosovo, war noch nie so groß.Daraus folgt eine entscheidende Neuerung: Jede Liga generiert einen EM-Teilnehmer, auch die Liga D mit den sechzehn schwächsten Mannschaften, die sich, bis auf Lettland, noch nie für ein großes Turnier qualifiziert haben. Die Chance für Mazedonien, Aserbaidschan, Belarus oder Georgien, vielleicht sogar das Kosovo war noch nie so groß.

Vor allem der Trainer coacht auf Bewährung. Joachim Löw hat sich vorige Woche erstmals nach dem Vorrundenaus in der Öffentlichkeit geäußert. Es war eine Demonstration der Selbstkritik, gar der Selbstgeißelung. Mehrfach fiel in seiner Selbstbeschreibung das Wort "arrogant". Er übernahm die Verantwortung für das Scheitern, was ihm nicht nur seine Spieler angerechnet haben.

Weltmeisterbonus aufgebraucht

Seine angeblich tiefgehende Analyse, warum etwa keine andere Mannschaft in Russland weniger Tore schoss als seine, überzeugte jedoch nicht alle. Dass die deutschen Fußballer bei dieser WM zu langsam liefen und zu lange den Ball hielten – dafür hätte man keine zwei Monate lang Daten auswerten lassen müssen.

Ratlos hat Löw mit seiner Präsentation, die Elemente von Powerpoint-Karaoke enthielt, selbst einige seiner Anhänger zurückgelassen, die sich nun fragen: Ist er vielleicht gar nicht das Mastermind, als das wir ihn lange bewunderten?

Löws Weltmeisterbonus ist jedenfalls aufgebraucht. Das liegt auch daran, dass er auf den personellen Umbruch verzichtet. Das muss nicht falsch sein. Seine Mannschaft kann gegen Frankreich bestehen, schon alleine, weil sie es dem Weltmeister, ihrem Nachfolger, zeigen will.