Deutschland – Frankreich 0:0 (0:0)

Vor zehn Wochen und einem Tag ist die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM in Russland ausgeschieden, noch in der Vorrunde. An diesem Abend, im ersten Spiel der neuen Nations League, sollte es anders werden. Ein bisschen wurde es das sogar.



In München hatte die deutsche Nationalmannschaft den amtierenden Weltmeister Frankreich zu Gast. In der ersten Halbzeit kam das deutsche Team auf knapp 60 Prozent Ballbesitz, die Équipe Tricolore spielte vor allem passiv. Zu einem Tor reichte es weder für Deutschland noch für Frankreich. Beide Teams hatten in den ersten 45 Minuten die Chance zu je drei Torschüssen. Auch nach der Pause blieb es torlos: Zwar konnten beide Mannschaften ihr Tempo steigern, aber immer noch traf kein Ball ins Netz. Der Stand zum Schlusspfiff: 0:0.

Mit einem Unentschieden und damit einem ersten Punkt dürfte der Bundestrainer aber zufrieden sein: Löw hatte von seinen Spielern mehr Stabilität und neue Leidenschaft verlangt. Und zumindest der Aufforderung Löws, das eigene Tor "auf Teufel komm' raus" zu bewachen, war sein Team nachgekommen. Die Deutschland-Fans unter den 67.485 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena zeigten sich jedenfalls wohlwollend. Und Thomas Müller sagte nach dem Spiel: "Das erste Zeichen und Signal war positiv. Es war kein technisch perfektes Spiel. Wir haben uns dafür entschieden, dass die Null auf jeden Fall steht. Es geht darum, den Kredit zu zurückzuholen, den wir im Sommer verspielt haben".



Für Deutschland auf dem Platz waren während der Partie Manuel Neuer, Matthias Ginter, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka, Timo Werner, Marco Reus, Ilkay Gündogan, Leroy Sané und Toni Kroos. Der hatte schon vor dem Spiel Anlass zur Freude: Der deutsche Mittelfeldspieler nahm seine Auszeichnung zu Deutschlands Fußballer des Jahres 2017/18 entgegen.

An dem neuen Wettbewerb nehmen alle 55 UEFA-Mitgliedsverbände in vier Ligen teil. In der Liga A, in der auch das deutsche Team spielt, konkurrieren die zwölf bestplatzierten Nationalmannschaften der Weltrangliste. Deutschland trifft in seiner Gruppe innerhalb der Liga A in Hin-und Rückspiel auf Frankreich und die Niederlande. Nach Hin- und Rückspielen steht im November fest, wer mit den drei anderen Gruppensiegern im Juni 2019 um den Nations-League-Sieg spielt. Die Gruppenletzten steigen für die nächste Auflage im Jahr 2020 in die B-Liga ab.