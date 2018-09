Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Freundschaftsspiel gegen Peru den ersten Sieg nach dem vorzeitigen WM-Aus in Russland gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Joachim Löw gewann im baden-württembergischen Sinsheim mit 2:1 (1:1) gegen die Südamerikaner.

Peru ging dabei zunächst in der 22. Minute durch Luis Advíncula in Führung. Doch nur drei Minuten später gelang Julian Brandt (25.) der Ausgleich für das deutsche Team. Für den Siegtreffer sorgte der Hoffenheimer Debütant Nico Schulz (84.).



Nur drei Tage nach dem torlosen Unentschieden gegen Weltmeister Frankreich absolvierte Löw sein 167. Spiel mit der Nationalelf. Damit übertraf er die bisherige Rekordmarke von Sepp Herberger.

"Wir sind noch nicht über dem Berg"

Sein Fazit war nach der Partie jedoch vor allem kritisch. "Die Mannschaft hat begriffen, dass wir noch nicht über dem Berg sind", sagte er nach dem Spiel. "Wir müssen es schaffen, wieder eine Identifikation herzustellen." Stürmer Marco Reus sprach jedoch auch von einer positiven Entwicklung. "Die zwei Spiele haben gezeigt, dass wir von der Einstellung, von der Aggressivität her, einen Schritt nach vorne gemacht haben."

Das nächste Testspiel der DFB-Auswahl steht am 15.11. an, wenn es auf WM-Gastgeber Russland trifft. Bis dahin sind die Akteure in den Spielbetrieb ihrer Klubs eingebunden.