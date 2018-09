Nicht nur die Bundespolitik, auch der deutsche Fußball spekuliert in diesen Tagen über das mögliche Ende des Oberhaupts. Hat es bald "ausgemerkelt", fragen die politischen Beobachter. Auch "ausgegrindelt" ist ein Hashtag, das man auf Twitter regelmäßig liest. Selten hatte ein DFB-Präsident so schlechte Schlagzeilen und erfuhr so wenig Akzeptanz wie Reinhard Grindel.



Daher ist dieser Donnerstag, an dem die Uefa in Nyon den Gastgeber der EM 2024 festlegt, der wichtigste Tag seiner bisherigen Amtszeit, die übrigens ein klein wenig kürzer andauert als die Merkels. Sollte der große Favorit Deutschland gegen die Türkei verlieren, könnte Grindels Ende als Präsident nahen. Doch auch wenn der DFB gewinnt, wird Grindel noch lange kein starker Präsident sein.



Die Kritikliste ist lang. Mitarbeiter klagen über rabiaten Führungsstil. Seine Reden begeistern nicht. Den Vertrag mit Joachim Löw verlängerte er vor der WM, obwohl der ohnehin noch zwei Jahre gültig war. Im Fußballvolk ist er unbeliebt, in einer Kicker-Umfrage waren nur fünf Prozent der vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Meinung, dass Grindel der richtige Präsident ist.

Über seinen Umgang mit dem Fall Özil räumt Grindel selbst Fehler ein. "Ich hätte mich angesichts der rassistischen Angriffe deutlicher positionieren und vor Mesut Özil stellen müssen." Das ist ein Eingeständnis – das aber manche, die ihn aus seinen politischen Zeiten kennen, sicher nicht glauben. Die haben, wie der ehemalige Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu, noch Grindels "AfD-Sprech" im Ohr.

Unbestritten fleißig

Sein Fleiß und sein Engagement für die EM-Bewerbung sind zwar unbestritten. "Eine ökonomisch sparsame und ökologisch schonende Euro mitten in Europa" kündigt Grindel im Gespräch mit der ZEIT an. Doch dem ehemaligen CDU-Abgeordneten nehmen viele die Nähe zum Fußball einfach nicht ab, stattdessen sehen sie in ihm den kalkulierenden Politiker. Etwa als er ein Länderspiel von Frankfurt nach Sinsheim verlegen ließ, weil er offenbar fürchtete, die Ultras der Eintracht könnten randalieren, mit Pyrotechnik zündeln und dadurch die EM gefährden.



Das und einiges mehr war im Spiegel zu lesen, offenbar wurden interne Mails von Mitarbeitern durchgestochen. Grindel kann das als Verrat werten, man kann es aber auch als Hilferuf verstehen. Die Stimmung an der Otto-Fleck-Schneise ist unter Grindel so schlecht wie lange nicht.



Die EM 2024 wäre ein neues Ziel für den Verband, der in den vergangenen Monaten einen enormen Imageverlust erlitt. Andererseits gibt es für Grindel vielleicht gar nicht viel zu gewinnen. Im Fußball würde man von einem Pflichtsieg sprechen, wenn Deutschland gegen die wirtschaftlich geschwächte Türkei gewinnt. An dem wären zudem viele beteiligt, etwa Wolfgang Niersbach, Grindels Vorgänger, oder Philipp Lahm, der EM-Botschafter.

Und Karl-Heinz Rummenigge hat, wie man hört, seine internationalen Verbindungen spielen lassen, um für Deutschland zu werben. Er hat welche, im Gegensatz zu Grindel. Die Frankfurter Rundschau schrieb, Deutschland würde "trotz Grindel" gewinnen, "nicht wegen Grindel". Ohnehin wäre ein Zuschlag der Uefa für ihn vielleicht nicht mehr als eine Verschnaufpause von den Debatten über ihn, auch den internen.