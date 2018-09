Eigentlich ist Stand Up Paddling eine vergnügliche Sache. Man sucht sich ein Wasser, still oder wellig, steigt aufs Brett und paddelt drauf los. Immer mehr Menschen bringt das in der Freizeit Spaß.

Man kann den Sport auch professionell betreiben und Wettkämpfe fahren. Das macht aktuell weniger Freude. Weil zwei Verbände sich um den Sport streiten, inzwischen sogar vor Gericht. Kanuten und Surfer – beide wollen Stand Up Paddling für sich. Es ist ein sportpolitischer Streit um die Zukunft, er geht vor allem zulasten der Athleten.

In Portugal eskalierte er nun. Der nationale Surfverband klagte: Sport zu veranstalten sei Sache der zuständigen nationalen Verbände, sagte er, und die Kanuten in Portugal eben nicht zuständig. Er hat Recht bekommen und den Kanuten den Strand weggenommen. Der Internationale Kanuverband (ICF) musste seine Weltmeisterschaft absagen. Wenige Tage, bevor es losgehen sollte.

Stand Up Paddling (oder Stehpaddeln) ist längst nicht mehr nur Freizeitsport. Die Surfer bieten seit Jahren eine Weltmeisterschaft im SUP an. Die Kanuten wollten 2018 ihre erste bestreiten. An sich wäre das nicht problematisch. Auch in anderen Sportarten, wie Boxen, gibt es mehrere Verbände. Wettbewerbe dürfen alle anbieten. Tun sie auch in den meisten Ländern.

Aber spätestens, wenn es um Olympia geht, kann nur einer den Sport vertreten. Perspektivisch geht es also auch im SUP um Zuwendungen durch das Internationale Olympische Komitee.

Jetzt geht es darum: Ist Stand Up Paddling nun eher Surfen oder Paddeln? Offiziell muss das nun das Internationale Sportgericht (CAS) klären. Eine Mediation ist gescheitert. Um die Zugehörigkeit hat sich längst ein Glaubensstreit entfacht, in dem auch die Sportler uneins sind.

"Klar, wir haben ein Paddel", sagt Noelani Sach. "Aber wir kommen vom Wellenreiten, wir kommen vom Meer." Sie ist die aktuell beste Deutsche. Die 21-Jährige aus Eutin kennt die Hintergründe. Der Ursprung des Sports liegt bei den polynesischen Fischern, die stehpaddelnd in ihren Booten durchs Wasser staksten. Auf Hawaii paddelten die Könige aufrecht. Und später, irgendwann im 20. Jahrhundert, dann die Surflehrer, um ihre Schüler besser im Blick zu haben.



Sport für Lebenskünstler

Die Herkunft ist also klar. Aber was ist mit der Zukunft? Andere Sportler sind wiederum pro Kanu eingestellt. Weil der Weltverband größer ist, mehr Geld hat und damit auch der Sport weiter wachsen kann. So könnten beide Seiten profitieren, sagen sie. Die Sportler von den Strukturen und der Verband von der Zukunftsfähigkeit.

Stand Up Paddling boomt weltweit. Ganz vorn sind die USA und Australien. Auch in Deutschland greifen immer mehr zu Brett und Paddel, häufig unorganisiert, aber auch immer öfter in Vereinen. Genaue Zahlen zu Aktiven gibt es nicht. Klar ist nur: Der Sport ist lebendig. Er ist voller Bewegung und vielfältig.

Es gibt verschiedene Wettkampfformate: vom-200-Meter-Sprint im Flachwasser bis zu 20 Kilometer Wind und Wellenschaum "arbeiten und absurfen", wie es Noelani Sach nennt. Die Sportler fingen meist mit Kanu, Triathlon oder Segeln an. "Es sind Lebenskünstler dabei, aber auch ganz Strukturierte." Sie selbst hat auch Ballett und Westernreiten probiert.