Die Türkei gibt sich selbstbewusst. Es sei an der Zeit, dass sein Land eine Europameisterschaft austrage, sagte der türkische Bewerbungschef Servet Yardımcı in der vergangenen Woche. "Wir erwarten, dass die Uefa für Wandel stimmt." Nach vier Bewerbungen sei die Türkei "mehr als bereit", das Turnier auszutragen.

Recep Tayyip Erdoğan, der türkische Präsident, unterstützt die Bewerbung. Seit er als Premierminister vor 16 Jahren an die Macht kam, bewirbt die Türkei sich regelmäßig als EM-Austragungsort. Kurz nach Erdoğans Amtsantritt 2002 versuchte Ankara es zum ersten Mal und bewarb sich gemeinsam mit Griechenland für die EM 2008, die Uefa aber vergab sie an die Schweiz und Österreich. Auch die Bewerbungen für 2012 und 2016 blieben erfolglos.

Für die EM 2020 galt die Türkei lange als Favorit, doch bevor das Land sich offiziell bewerben konnte, entschied sich die Uefa für ein paneuropäisches Turnier. Zur EM 2024 bewirbt sich die Türkei nun also zum vierten Mal. Auch für die Olympischen Sommerspiele hat Istanbul sich übrigens schon fünfmal beworben, erfolglos. Die anatolische Stadt Erzurum ist unter den Bewerbern für die Winterolympiade 2026.

Fans, die gegen Erdoğan demonstrieren, müssen mit Haftstrafen rechnen

Da Regierung und Bauindustrie in der Türkei eng vernetzt sind – Kritiker sprechen von Vetternwirtschaft –, sollte solchen Projekten eigentlich nichts im Weg stehen. Doch die Türkei steckt in einer Währungskrise, die Lira hat seit Anfang des Jahres ein Drittel an Wert verloren. Das könnte auch Auswirkungen auf das geplante Turnier haben.



Fußball und Politik sind in der Türkei stark miteinander verflochten. Es ist ein fußballverrücktes Land, in dem ein Fan mit Stadionverbot schon mal einen Kran mietet, um seine Mannschaft trotzdem spielen zu sehen. Die Derbys zwischen den Istanbuler Vereinen Galatasaray, Beşiktaş und Fenerbahçe sind legendär. Diese Leidenschaft macht sich auch Erdoğan zunutze, denn über Fußball lässt sich Einfluss nehmen.

Die autoritäre Politik des Präsidenten spiegelt sich längst im Fußball wider: Erdoğan sucht die Nähe zum Sport, er fördert den Istanbuler Vorortverein Başakşehir, der von einer Krankenhauskette gesponsert wird, die Erdoğans Leibarzt gehört. Das Stadion, bei dessen Eröffnung er selbst mitspielte, wurde von einer regierungsfreundlichen Firma gebaut. Erdoğan verlangt auch, dass türkische Stadien sich nicht Arena, sondern Stadyum nennen, weil das angeblich türkischer ist.



Fans, die gegen Erdoğan demonstrieren, müssen mit Haftstrafen rechnen, etwa die Fans von Beşiktaş, die sich 2013 gegen die Regierung stellten. Der deutsch-kurdische Spieler Deniz Naki wurde wegen regierungskritischer Äußerungen von der Türkischen Fußballföderation (TFF) lebenslang gesperrt.

Erdoğan ist selbst ein leidenschaftlicher Fußballfan und stand als Jugendlicher womöglich kurz vor einer Profikarriere. "Imam Beckenbauer" wurde er genannt, weil der Kaiser sein Lieblingsspieler war. Ein internationales Turnier auszutragen wäre für Erdoğan auch ein politischer Erfolg – die Krönung seiner Vision für eine "neue Türkei", die 100 Jahre nach dem Ende des Osmanischen Reichs wieder in den Club einflussreicher Nationen aufsteigt.

Die Mehrheit der türkischen Fußballfans würde sich wohl über eine EM im eigenen Land freuen. Kritiker gibt es trotzdem. Ahmet Şık, Abgeordneter der kurdisch-liberalen Oppositionspartei HDP, sagte dem WDR vergangene Woche, das Turnier sollte nicht in der Türkei ausgetragen werden. Bekäme Ankara die EM, wäre das eine "Bestätigung eines diktatorischen Regimes durch die internationale Gemeinschaft", so Şık. Regierungstreue Medien warfen ihm daraufhin "schwarze Propaganda" und "Türkeihass" vor.