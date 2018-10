Die Boston Red Sox haben sich mit einem klaren Auswärtsieg die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB gesichert. Die favorisierten Red Sox gewannen das fünfte Spiel der diesjährigen World Series gegen die Los Angeles Dodgers 5:1.

Bostons Offensive überzeugte mit vier Homeruns. Der erste Baseman Steve Pearce sorgte bereits im ersten Inning mit einem Two-Run-Homerun für die Vorentscheidung. Mookie Betts, J.D. Martinez und erneut Pearce erzielten mit ihren Solo-Homeruns die weiteren Punkte. Red-Sox-Pitcher David Price warf fünf Strikeouts und erlaubte nur drei Hits in sieben Innings auf dem Mount.

In der Best-of-Seven-Serie konnten sich die Red Sox am Ende mit 4:1 nach Spielen durchsetzen. Für Boston ist es der erste Titelgewinn seit 2013 und der neunte in der Vereinsgeschichte. Die Dodgers konnten seit 1988 keine World Series mehr für sich entscheiden.