Wer spielte wie gegen wen?

Die Wolfsburger stehen selten in der Gunst unserer Leser – es sei denn, es geht gegen die Bayern. An diesem Spieltag mussten sie sich in der Herzchenwertung deshalb nur Borussia Dortmund und Werder Bremen geschlagen geben. Auf dem Platz sah das ein bisschen anders aus. Aber dazu gleich mehr.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Frankfurt gegen Düsseldorf. Es sei denn, sie sind Fortuna-Fan. Dann sahen sie nach dem Spiel vermutlich verknautschter aus als Friedhelm Funkel auf der Trainerbank. 7:1 gewann die Eintracht, so einen Abschuss gibt es freitagabends eigentlich nur auf der Kö. Vor allem ein Spieler schenkte einiges ein: Der 20-jährige Luka Jović, einer von drei Serben in der Frankfurter Startelf, erzielte fünf der sieben Treffer: Per Seitfallzieher, aus der Distanz, per Kopf, mit links, mit rechts. Wäre das Spiel noch länger gegangen, hätte er vermutlich auch noch mit dem Hintern getroffen. In Abwesenheit des Pokalhelden und Vizeweltmeisters Ante Rebić machen jetzt Luka Jović, Filip Kostić und Mijat Gacinović dort weiter, wo die Eintracht vergangene Saison aufgehört hat. Hauptsache, ić knallt.



Vorige Saison konnte sich Jović bei Benfica Lissabon nicht durchsetzen, spielte zwischendurch gar nur in der zweiten Mannschaft. Jetzt erzielte er als erster Serbe in der Bundesligageschichte mehr als drei Tore und als erster Eintracht-Spieler überhaupt fünf Tore in einem Spiel. Seinen Marktwert dürfte das erhöhen, und das könnte der Eintracht zum Verhängnis werden: Wie viele seiner Mitspieler, ist auch Jović nur eine Leihgabe – und es ist gut möglich, dass die Verantwortlichen um Trainer Adi Hütter nächste Saison wieder mal eine komplett neue Mannschaft aufbauen müssen. Für den Moment aber dürfen die Adler vom Main aber ihren Höhenflug mit vier Siegen in Folge bei satten 17 Toren genießen. In Düsseldorf dagegen funkelt derzeit nur die rote Laterne: Denn obwohl auch der VfB Stuttgart beim 0:4 gegen Dortmund sich redlich darum bemühte, Platz 18 zu sichern, ist die Fortuna nun Tabellenletzter.



Welches Spiel durften sie mit gutem Gewissen verpassen?

Wolfsburg gegen Bayern. Eigentlich müssen wir Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge dafür danken, dass sie am Freitag in einer denkwürdigen Pressekonferenz noch einmal allen Menschen Artikel 1 des Grundgesetzes ins Gedächtnis riefen: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Kann man in diesen Tagen ja nicht oft genug sagen. Außerdem sorgten die zwei bayrischen Hutbürger, assistiert von Sportdirektor Hasan Salihamidžić, mit der absurdesten Pressekonferenz seit Tic Tac Toe für einige der besten Zitate und Intenet-Memes der laufenden Saison.



Das Spiel gegen Wolfsburg kam an diesen Unterhaltungswert leider nicht heran, es lag in Sachen Dramatik eher zwischen ARD-Schlagerboom und dem jüngsten Wahlergebnis der CSU. Nach den durchwachsenen Spielen des FC Bayern in den vergangenen Wochen gewann der Meister problemlos 3:1. Einzig Arjen Robben schien vom Auftritt der Clubbosse noch etwas aufgekratzt zu sein: Er sah erst eine Gelbe Karte für eine Schwalbe und dann noch eine zweite für ein überflüssiges Foul. Aber auch die Überzahl konnten die Wolfsburger nicht ausnutzen, es reichte bloß noch für den Anschlusstreffer. Vielleicht war es ja auch nur Taktik der Bayernbosse, mit ihrer PK die Aufmerksamkeit von der Mannschaft zu lenken. Sind solche Täuschungsmanöver überhaupt erlaubt? Wir werden das noch einmal prüfen. Sie bekommen Post von unserem Anwalt.



"SIE DÜRFEN UNS NICHT BEIM VERLIEREN FILMEN, SIE BEGEHEN EINE STRAFTAT!" pic.twitter.com/VwQtVk127A — Selma Zoronjić (@schwelessio) 19. Oktober 2018

Wer stand im Blickpunkt?

Die Engländer. Wie das britische Boulevardblatt The Sun schrieb, waren unter der Woche Scouts von allen achtzehn Bundesligavereinen im Stadion, als die englische U17 gegen Brasilien gewann. So viele Deutsche sieht man in England sonst nur bei Madame Tussauds. Am Donnerstag sagte der BVB-Sportdirektor Michael Zorc, bei den englischen Topclubs bieten sich noch "große Chancen" auf künftige Transfers. Und Zorc muss es wissen, denn beim BVB spielt in dieser Saison der 18-jährige Jadon Sancho groß auf. Beim 4:0 gegen Stuttgart erzielte der Engländer den Führungstreffer. Es war sein zweites Saisontor, weitere sechs hat er schon aufgelegt. Sein Landsmann, der Hoffenheimer Reiss Nelson, ebenfalls noch zarte 18, erzielte an diesem Wochenende gegen Nürnberg sogar seine Treffer drei und vier. Zwei Engländer mischen die Bundesliga auf – und auf der Insel fürchtet man bereits, dass noch weitere Talente nach Deutschland wechseln könnten. "Hans off!", eine Verballhornung von "hands off", also "Hände weg!", schrieb The Sun. Vielleicht gibt es schon bald ein Referendum darüber, ob die Premier League die europäische Transferunion verlassen sollte.