SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:1)

Zum Auftakt des 9. Spieltags hat der SC Freiburg Borussia Mönchengladbach besiegt. Schon nach 15 Sekunden brachte Nils Petersen Freiburg durch einen Elfmeter in Führung. Im Verlauf der ersten Halbzeit zeigten die Borussen eine deutlich bessere Spielanlage als die Freiburger. Für den Ausgleichstreffer benötigte aber auch Gladbach einen Strafstoß: Dominique Heintz kam im Strafraum gegen Lars Stindl zu spät und Thorgan Hazard traf vom Elfmeterpunkt (20.). In der zweiten Halbzeit baute Luca Waldschmidt (57.) die Führung der Freiburger aus. Gladbach fand anschließend nicht mehr zurück in den Angriffsmodus. Unmittelbar vor dem Abfiff (90.+3) sorgte Freiburgs Lucas Höler für die endgültige Entscheidung. Trotz der ersten Pleite nach zuvor vier Pflichtspielen ohne Punktverlust bleibt die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking zumindest vorerst Tabellenzweiter.