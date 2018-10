Wer spielt wann gegen wen?

Nations League, Champions League, alles ehrenwerte Wettbewerbe. Doch was einzig und allein zählt, sind Ihre Herzchen. Vergeben Sie auch an diesem Wochenende bei jeder Paarung ein Herz.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Wolfsburg gegen Holzbein München. Zunächst wollen wir an dieser Stelle an Artikel 1 des Grundgesetzes erinnern. Damit liegen wir in bester Tradition der Bayernbosse. Die nahmen sich am Freitag 30 Minuten Zeit, um ihre Sicht auf den deutschen Sportjournalismus zu präsentieren. Es sind denkwürdige Minuten, die sich lohnen.



Noch ist nicht ganz klar, was Sinn und Zweck dieser Worte waren, jedenfalls trifft der FC Bayern am Samstag auf Wolfsburg. Spannend wird's im Abgasschummelsponsorenduell gegen die Brüder aus der Autostadt. Lichtet sich der Schadstoff, wird klar: Bei diesem Duell ist immer was los. Zwar fehlt Wolfsburg der Stürmer Grafite, der den Bayern 2009 noch das 5:1 per Hacke ins Tor streichelte. Eine der größten Demütigungen der jüngeren Bundesligageschichte.



Doch wer sagt denn, dass Wolfsburgs Wout Weghorst das nicht auch kann? Oder Maxi Arnold? Der schoss vor etwas mehr als einem Jahr gegen die Bayern den 1:2-Anschlusstreffer, dann glich Wolfsburg aus. Es war das letzte Spiel von Carlo Ancelotti in der Bundesliga. Oh, oh, Niko Kovač. Der Bayerntrainer durfte trotz der vier sieglosen Spiele vor der Länderspielpause ja noch mal weitermachen. Die Bayernprofis wurden vor den Länderspielen gefragt, ob sie sich nach der schweren Bayernzeit darauf freuen, bei der Nationalmannschaft wieder schöne Dinge zu erleben. Tja.

Sein größter Kritiker sitzt nicht, wie Mats Hummels glaubt, an einem Journalistenschreibtisch, sondern heißt Christophe Dugarry, der französische Weltmeister von 1998. Er sagte: "Die deutschen Spieler rennen einfach nicht. Wenn ich mir Boateng anschaue – er hat Holzbeine. Hummels genauso."



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Augsburg gegen Leipzig. Es wird, wenn man der Statistik Glauben schenken darf, eine irre Hatz. Kein Team hat in dieser Saison mehr Sprints angezogen als die Augsburger: 1.723 in sieben Spielen waren es. Für Leipzig ist Rang drei in dieser Statistik schon eher beschämend, ist doch deren ganzes Spiel angelegt wie ein ewiger 100-Meter-Sprint. Es wird also ein Gerenne von links nach rechts, vor und zurück, vielleicht kommt Forrest Gump zur zweiten Halbzeit. Oder wenigstens Usain Bolt, der trifft jetzt ja auch.

Schon interessanter ist das Duell deshalb, weil sich beide Teams mangels geografischer Bundesliganachbarn zum Feind erkoren haben. Im Dezember 2014 sagte Augsburgs Präsident Klaus Hofmann: "Seit viereinhalb Jahren freue ich mich über jede Leipziger Niederlage und trinke darauf ein Bier." Im März 2016 sagte Leipzigs Boss Oliver Mintzlaff: "Ihren Präsidenten mussten wir fast aus unserer Loge entfernen, weil er den Mittelfinger permanent gezeigt hat." Vor etwa einem Jahr machte Augsburgs Kapitän Daniel Baier eine Geste in Richtung Leipziger Bank, die stark der Handbewegung ähnelt, die Männer bei der Selbstbefriedigung vollführen. An diesem Spieltag wird Leipzig von den Augsburgern zum Retrospieltag empfangen, weil der FCA vor 111 Jahren sein erstes Spiel austrug.



Wer steht im Blickpunkt?

Markus Weinzierl, der 16. Stuttgarter Trainer in zehn Jahren. Eine eher verwegene Theorie ist die, dass die Ergebnisse der Landtagswahl den Niederbayern zum Umzug in die Hauptstadt Baden-Württembergs bewegt haben. Ihn zieht es eher in fußballerische Krisenregionen, Weinzierl war zuletzt auf Schalke. Der VfB liegt am Boden, ist Tabellenletzter und will nicht schon zur Winterpause mit der Saison abgeschlossen haben. Weinzierls Vorgänger Tayfun Korkut war zwar unter den erfolgreichsten Trainern der vergangenen Rückrunde, doch seine Idee für die neue Spielzeit, den VfB so sparsam-schwäbisch, wie es nur ging, aufzustellen, also auf Defensive bedacht, funktionierte nicht. Weinzierl will das ändern, ein Testspiel gegen Sandhausen endete schon mal 3:1. Zum Start in sein schwäbisches Abenteuer kommt nun der Tabellenführer Dortmund. Man kann nicht sagen, er mache es sich einfach. Und offensichtlich hat er etwas Bahnbrechendes erkannt: "Je mehr Bälle Mario Gómez kriegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft." In Dortmund zittern sie angesichts dieser analytischen Schärfe bestimmt schon.