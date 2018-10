Wer spielt wann gegen wen?

Ihr Herzchenliebling SC Freiburg spielt diese Woche schon am Freitagabend, der unbeliebtesten Herzchenzeit. Hier zu sein und den Text zu lesen lohnt sich heute also doppelt.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Dortmund gegen Berlin. Zum einen macht die Hertha beinahe schon Freude mit ihrem Fußball. Zum anderen ist da der neue BVB. 7:0, 4:2; 3:0, 4:3, 4:0, 4:0. Das sind die letzten sechs Ergebnisse, macht im Schnitt mehr als vier Tore pro Sieg. Am Mittwoch war Atlético Madrid dran, der Europa-League-Sieger, die beste Defensive der Welt.

In vielen Momenten funkelte die Borussia. Da war der wunderbare Pass von Mo Dahoud vor dem 2:0. Da entwischte der famose Achraf Hakimi, ein 19-jähriger Leihspieler von Real Madrid, immer wieder seinen Bewachern. Der eingewechselte Raphaël Guerreiro, der bislang kaum gespielt hatte, machte mal eben zwei Tore. Den (Europameister!) haben sie ja auch noch. Und Axel Witsel ist inzwischen der Kopf dieser Bande.



Diego Simeone kassierte seine höchste Niederlage als Coach von Atlético und lobte den BVB ("Es ist herrlich anzuschauen"). Die BVB-Fans ignorieren die reelle Jahreszeit, für sie ist gerade Frühling.



Und sie freuen sich ja auch zu Recht, trauen der Sache aber offenbar noch nicht ganz. Das hat mit der Erfahrung aus dem Vorjahr zu tun, als Dortmund nach ähnlichem Saisonstart einbrach, aber auch etwas anderem: So ganz kann man sich das noch nicht ganz erklären. Wie konnte der BVB die beiden letzten Spiele je 4:0 gewinnen? In Stuttgart geriet er enorm unter Druck, der Tabellenletzte verballerte in der zweiten Halbzeit eine Chance nach der anderen. Das Spiel gegen Madrid verlief auch seltsam. Bis zur 80. Minute hatte man nicht den Eindruck, dass Dortmund die bessere Mannschaft war. Atlético schnürte den BVB in der zweiten Halbzeit ein, traf Pfosten, Latte und anderes Gestänge. Mit einem Einbruch wie unter Peter Bosz ist nicht zu rechnen, aber es ist nicht nur Koketterie, wenn Lucien Favre auf die Lernbaustellen und Fehler seiner Elf hinweist. Und eigentlich klang Simeones Lob ("Ich hoffe, sie spielen weiterhin so") ein winziges kleines bisschen nach: Ewig geht das nicht gut.



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Das der Bayern in Mainz. Sie spielen eine tadellose Saison, fegten am Dienstag AEK Athen 2:0 aus dem Stadion. Ein Kantersieg trotz holprigem Rasen. Ein ganz großer Verein. Sieht auch Sandro Schwarz so, der Trainer des kommenden Opfers: "Sie haben wieder eine Selbstverständlichkeit für ihr Spiel entwickelt." Bis auf das "wieder" eine total richtige Analyse, ein toller Kerl, der Schwarz. Er werde sich gegen die Bayern was Wildes und Verrücktes einfallen lassen, sagte er, und das ist ja wohl das Mindeste. Er sollte vielleicht die A-Jugend schicken, damit sich seine Mainzer Profis Kraft und dieses ungleiche Duell sparen.



Wer steht im Blickpunkt?

Heiko Herrlich. Wenn Leverkusens Trainer in letzter Zeit abgelichtet wird, sieht man einen hageren, blassen, traurigen Mann. Seine Elf spielt einen Fußball, der reich ist an Problemen und arm an Witz. 2:3 verlor Bayer am Donnerstag in der Europa League in Zürich, mit etwas Pech zugegeben, aber nur etwas. In der Bundesliga gewann Leverkusen in acht Spielen nur zwei Mal knapp, gegen die Abstiegskandidaten Düsseldorf und Mainz. Eine der besten Mannschaften Deutschlands steht auf Platz 13, trifft nun auf das starke Werder Bremen und vorige Woche sagte Rudi Völler: "Noch hat er unser Vertrauen. Man muss es so sagen, so ehrlich muss man sein." Leverkusens Sportdirektor wollte es anders, besser machen als Stuttgarts Michael Reschke, der das Lügen in solchen Situationen als gerechtfertigt bezeichnet. Reschke hatte vor wenigen Wochen seinem Trainer das Vertrauen ausgesprochen – und ein paar Stunden später entlassen. In Leverkusen versucht man, das Ganze mit Stil zu lösen, aber das Resultat könnte am Ende dasselbe sein.