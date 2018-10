"Wird es einfacher für euch, wenn ich nicht mehr so schnell bin? Wäre es euch lieber, ich hätte nicht so hart gearbeitet, oder würde einfach nicht rennen?", fragt Caster Semenya, während sie wie Benjamin Button immer jünger wird. "Das ist schade", sagt sie am Ende eines Nike-Werbespots. "Denn ich wurde dafür geboren."

Caster Semenya ist eine Frau, eine der schnellsten der Welt. Doch schon seit Jahren steht das zur Debatte. Nicht ihre Schnelligkeit, 28 Siege in Serie über die 800 Meter lassen keine Zweifel zu. Aber ihr Geschlecht wird regelmäßig infrage gestellt. Als hyperandrogene Frau produziert Semenyas Körper mehr Testosteron als der ihrer Mitstreiterinnen. Genau darin sieht der internationale Leichtathletikverband IAAF einen unfairen Vorteil.

Daher hat die IAAF einen neuen Grenzwert für den Testosteronspiegel von Sportlerinnen festgesetzt. Betroffen sind Wettbewerbe über Distanzen zwischen 400 Metern und einer Meile. Semenya ist in Zukunft folglich nur nach Einnahme von Testosteron senkenden Medikamenten teilnahmeberechtigt. Doch die Studie, auf der die neue Regel basiert, ist umstritten.

Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2009 in Berlin lief Semenya mit breiten Schultern und tiefer Stimme erstmals ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Im Finale über 800 Meter gewann sie überlegen. Fernsehreporter fragten die Südafrikanerin ungeniert, ob sie ein Mann sei. "Für mich ist sie keine Frau, sie ist ein Mann", empörte sich Semenyas Konkurrentin Elisa Cusma.



"Eine Frau, aber vielleicht nicht zu 100 Prozent"

Die Debatte über intersexuelle Athleten kam für die IAAF unerwartet. Der Verband ließ die Entrüstungswelle ungehindert auf die damals 18-jährige Semenya herabbrechen. "Sie ist eine Frau, aber vielleicht nicht zu 100 Prozent", sagte der damalige Generalsekretär Pierre Weiss.

Bereits 2011 führte Semenyas Dominanz zu einer neuen Regel. Die IAAF wurde zum ersten internationalen Verband, der hyperandrogene Athletinnen von Wettbewerben ausschloss. Nur durch Medikamente oder eine Operation konnten Athletinnen ihren Testosteronspiegel senken, um wieder teilnahmeberechtigt zu werden.

Doch Dutee Chand, eine hyperandrogene Sprinterin aus Indien, erwirkte 2015 mit ihrer Klage vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas eine zweijährige Aussetzung der Regel. Das Gericht erklärte, nicht eindeutig feststellen zu können, dass "hyperandrogene Athletinnen einen signifikanten Leistungsvorteil haben, der ihren Ausschluss von Frauenwettbewerben rechtfertigt".