Borussia Dortmund – Atlético Madrid 4:0 (1:0)

Borussia Dortmund hat in der Champions League den dritten Sieg im dritten Spiel geholt. Beim 4:0 (1:0) über Atlético Madrid zeigte der Fußball-Bundesligist eine starke Leistung. Dank der Treffer von Axel Witsel (38. Minute), Raphaël Guerreiro (73./89.) und Jadon Sancho (84.) vor 66.099 Zuschauern im Signal Iduna Park sind die Dortmunder nun Tabellenführer in Gruppe A. Nach den vorherigen Erfolgen beim FC Brügge (1:0) und gegen AS Monaco (3:0) ist der Einzug ins Achtelfinale zum Greifen nahe.



Die Routiniers von Atlético kontrollierten die Anfangsphase und machten der jungen, aber sicher stehenden BVB-Abwehr viel Arbeit. Der Europa-League-Sieger aus Madrid mit den Weltstars Antoine Griezmann und Diego Costa reiste mit der besten Verteidigung der spanischen Primera División an. Dortmund hatte länger Probleme, den Champions-League-Finalisten von 2014 und 2016 in Bedrängnis zu bringen. Mit seinem ersten Schuss scheiterte der Belgier Witsel in der 21. Minute noch, der zweite wurde von Saúl Niguez in das Tor von Jan Oblak abgefälscht. Die Führung war auch ein Verdienst der starken BVB-Defensive, die in der ersten Halbzeit nur wenig zuließ. Die gefürchteten Atlético-Konter blieben weitgehend aus. Nur bei einem Schuss von Weltmeister Griezmann ans Außennetz (31.) kam Madrid dem Tor nahe.



Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Madrid Druck und Tempo, hatte Vorteile beim Ballbesitz und drängte die Gastgeber in die eigene Hälfte zurück. Wie aus dem Nichts bot sich den Westfalen die Chance zum 2:0, doch Reus in seinem 50. Europacup-Einsatz und Achraf Hakimi standen sich gegenseitig im Weg (66.). Besser machte es Hakimi als er den Ball in den Strafraum spielte und der gerade erst eingewechselte Guerreiro vollendete. Die Gäste hatten weniger Glück, als auch Angel Correa nur an den Pfosten traf (78.) und der eingewechselte Sancho und erneut Guerreiro kurz vor Schluss noch zum Endstand trafen.

Galatasaray Istanbul – Schalke 04 0:0 (0:0)

Der FC Schalke 04 hat mit einem torlosen Remis bei Galatasaray Istanbul die Chance auf die Achtelfinal-Teilnahme in der Champions League gewahrt. Der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga erkämpfte sich ein 0:0 beim türkischen Meister. Vor rund 50.000 Zuschauern in der fast ausverkauften Türk Telekom Arena scheiterte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco an ihrer schlechten Chancenverwertung. Eine überragende Leistung bot Ersatzkeeper Alexander Nübel, der bei seinem Champions-League-Debüt den Punkt mit seinen Paraden sicherte.



Mit lauten Pfiffen wurde jede Aktion der Schalker von Spielbeginn an begleitet. Gleich beim ersten Schuss der Türken von Garry Rodrigues war Nübel mit einer Faustabwehr auf dem Posten (9.) und wirkte auch später sehr sicher. Kurz vor der Halbzeitpause bewahrte der 22-Jährige seine Mannschaft mit einer Kopf-Abwehr gegen den früheren Bundesliga-Profi Eren Derdiyok (45.) vor einem Rückstand.

Im zwölften Saison-Pflichtspiel kombinierten die Schalker mutig nach vorn und nutzten die Räume geschickt. Jewgeni Konopljanka hob den Ball über Fernando Muslera und wurde dann vom Gala-Torhüter getroffen (13.). Der von den Schalkern erhoffte Elfmeterpfiff blieb aus. Ein Kopfball von Sané strich knapp am Tor vorbei (17.), Muslera lenkte einen Konopljanka-Schuss in höchster Not noch über die Latte (45.+1). Die Halbzeitführung für Schalke wäre mehr als verdient gewesen. Kurz nach Wiederanpfiff vergab Breel Embolo eine Doppelchance (47.). Mit einer weiteren Gelegenheit (63.) hätte er die Partie im Alleingang entscheiden können. Und Schalke machte weiter Druck, der eingewechselte Steven Skrzybski hatte eine weitere Chance, die Siegtreffer hätte sein können (88.).