TSG 1899 Hoffenheim — Manchester City 1:2 (1:1)

Hoffenheim hat gegen Manchester City eine späte Heimniederlage erlitten: Der englische Meister und Tabellenführer gewann das zweite Gruppenspiel in der Champions League durch ein Tor von David Silva mit 2:1 (1:1). Die TSG steht mit nur einem Punkt nun unter Druck: Wenn die Mannschaft von Julian Nagelsmann noch durch die Gruppenphase kommen will, muss sie das nächste Heimspiel gegen Olympique Lyon am 23. Oktober gewinnen.



Dabei war Hoffenheim nach nur 44 Sekunden durch ein Tor von Ishak Belfodil zunächst in Führung gegangen. In der 8. Minute konnte Manchester Citys Sergio Aguero ausgleichen. Erst in der 87. Minute fiel das entscheidende Tor durch Silva (87.), das Manchester den Sieg einbrachte. Für City war es der erste Sieg in dieser Saison der Champions League, nachdem sie im Auftaktspiel 1:2 gegen Lyon verloren hatten.



Bei Hoffenheim sind derzeit viele Spieler verletzt, besonders in der Defensive musste Nagelsmann auf unerfahrenere Spieler zurückgreifen. Vor dem Spiel hatte sich Hoffenheims Trainer aber optimistisch gezeigt: "Ich jammere nicht wegen der Verletzten. Wir haben noch genug Spieler, um dem Gegner weh zu tun", sagte er.



Trotz des Spielermangels legten die Hoffenheimer aber einen Traumstart hin. Mit dem ersten Angriff traf Belfodil nach einem feinen Zuspiel von Kerem Demirbay zur Führung. Die Freude bei der TSG, die zum ersten Mal in der Champions League spielt, hielt aber nicht lang. Denn die starke Mannschaft aus Großbritannien mit ihrer schnellen Offensive dominierte schon bald das Spiel und bereitete der Hoffenheimer Defensive große Probleme. Der Ausgleich viel dementsprechend schnell: Nach Zuspiel von Sané war Aguero zur Stelle, eingeleitet hatte das Tor der Spanier David Silva mit einem Traumpass.



Das führte sich auch in der zweiten Halbzeit fort, aber die Hoffenheimer Defensive hielt dem Druck der Engländer lange stand. Glück hatten die Gastgeber, dass Schiedsrichter Damir Skomina den Engländern einen Elfmeter nach einem Foul von Baumann versagte (73.). Drei Minuten vor Schluss traf Silva dann aber doch noch zum Sieg für Manchester - und machte die Punkthoffnung von Hoffenheim zunichte.