AEK Athen – FC Bayern München 0:2 (0:0)

Sportlich geht es beim FC Bayern München wieder bergauf: Der deutsche Fußball-Rekordmeister konnte sich in der Champions League beim punktlosen Gruppenletzten AEK Athen mit 2:0 (0:0) durchsetzen. Die Tore für die Bayern schossen Javi Martínez (61. Minute) und Robert Lewandowski (63.). Nach zuvor vier sieglosen Spielen konnte die Mannschaft von Trainer Niko Kovač damit den zweiten Erfolg binnen vier Tage feiern. In zwei Wochen empfängt Bayern den griechischen Meister wiederum in München.



Kovač verzichtete auf Rotation und vertraute bis auf den zuletzt leicht angeschlagenen David Alaba der Elf, die am Samstag in Wolfsburg 3:1 gewonnen hatte. Thomas Müller und Jérôme Boateng saßen erneut nur auf der Bank. Die Münchner hatten von Beginn an viel Ballbesitz und waren die überlegene Mannschaft. Der Ball lief sicher, in den Offensivaktionen fehlte aber zunächst die Präzision. Athen bot im heimischen Olympiastadion insgesamt eine harmlose Vorstellung. AEK stellte sich den Münchnern aber mit viel Leidenschaft entgegen.



In der zweiten Halbzeit konnten die Münchner zunächst nicht an ihre starke Phase vor der Pause anknüpfen. Beim Bundesliga-Vierten lief offensiv nur noch wenig zusammen, die Gastgeber dagegen witterten ihre Chance gegen den großen Favoriten und trauten sich mehr zu. Doch zwei Tore innerhalb von nur zwei Minuten erlösten die Bayern und entschieden die Partie. Das dritte Tor der Gäste verhinderte Athens Keeper Vasilios Barkas. Ihre Führung brachten die Münchener dann souverän über die Zeit.