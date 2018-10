Das Tor von Manchester war leer, der Keeper Ederson war weit außerhalb des Strafraums unter dem Ball hindurch gesprungen. Für einen Moment sah es so aus, als würde Andrej Kramaric an den Ball kommen. Doch sein Gegenspieler Leroy Sané war schneller. Ohne Sanés Rettungsaktion wäre Hoffenheim in Führung gegangen und hätte das Spiel vielleicht gewonnen. Es lief schon die zweite Halbzeit.

Später fiel ein Tor. Aber auf der anderen Seite. Citys Angriff war eigentlich schon ins Leere gelaufen, doch Hoffenheims Abwehrspieler Stefan Posch bremste den Ball unglücklicherweise für David Silva, der darauf spekulierte. Der Spanier schoss das 1:2, das Siegtor, es lief die 87. Minute.

Das war knapp, das war guter Fußball. Die tapferen Hoffenheimer ärgerten Manchester City sehr lange, hätten sich ein Unentschieden wegen ihrer Leidenschaft verdient und sogar mit ein wenig Glück fast gewonnen. Doch am Ende, tja, nahmen sie keine Punkte mit aus dem Duell Klein gegen Groß. Sie sollten sich damit trösten, dass auch Niederlagen stolz machen können.

Kleiner Dorfverein auf internationaler Bühne

Es war der größte Tag der Vereinsgeschichte der TSG Hoffenheim, den sie sich im Kalender als Feiertag eintragen kann. Im Jahr 2008 war der ehemalige Dorfverein, die Herzenssache des Milliardärs Dietmar Hopp, in die Bundesliga aufgestiegen. Zehn Jahre später, erst zehn Jahre später, muss man wohl sagen, qualifizierte er sich für die Champions League. Das erste Heimspiel bescherte den Kraichgauern gleich Manchester City, den Meister und Tabellenführer der Premier League, der reichsten Liga der Welt.



Entsprechend war die Stimmung in Sinsheim, so laut war es dort wohl noch nie, das hörte man sogar am Fernsehgerät oder am Laptop. Das Publikum sang Lieder vom Europapokal, als wäre die TSG schon ewig auf der internationalen Bühne bekannt. Es pfiff Leroy Sané aus, weil es bei seinem Faller eine Schwalbe vermutete – was nicht stimmte. Auch Ilkay Gündogan bekam Unmut zu hören, wohl wegen seinen Erdoğan-Fotos.



Die Frauen und Herren der Haupttribüne gingen mit und standen auf, wenn es aus de Kurve hieß: "Steht auf, wenn ihr für Hoffe seid!" Und selbst auf den Presseplätzen haute der eine oder andere auf den Tisch, wenn er es für angebracht hielt. Es war insgesamt kein kleinmütiger Auftritt der Neulinge aus Hoffenheim, die Fans wollten ihre Elf durchaus zum Sieg treiben. "Spielt emol Fußball!", rief einer im ortsüblichen Dialekt, als sich die Heimelf eine Weile nicht vom Druck des Gegners befreien konnte.

Hoffenheim ging sogar in Führung, gleich in der 1. Minute traf Ishak Belfodil. Da stiegen die Dezibel in Sinsheim, als würde die Concorde aus dem nahen Technikmuseum noch mal abheben. Nicht viel später fiel allerdings der Ausgleich. Der ließ vermuten, dass alles seinen erwarteten Gang gehen würde.

Erbitterter Kampf

Hoffenheim stemmte sich dagegen, obwohl viele Abwehrspieler verletzt fehlten. Julian Nagelsmann wechselte während des Spiels von Fünfer- auf Viererkette und zurück. Hoffenheim agierte keineswegs nur verteidigend, keineswegs chancenlos. Kerem Demirbay, nach dem Torwart Oliver Baumann Hoffenheims Bester, lenkte das Spiel ballgewandt, selbst- und passsicher, als hätte sich ein City-Spieler das falsche Trikot angezogen. Die Konter der TSG wirkten gefährlich.

Auf der anderen Seite verursachte Manchester City bisweilen Staunen und Raunen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Nicht wegen der Trikotfarbe, die sich "night purple" nennt, also ein dunkles Lila, oder der orangefarbenen Schärpe. Vielmehr ist die Mannschaft nahezu perfekt in Raumaufteilung und Ballbehandlung. Die Spieler, angefeuert von tausend, nicht ausschließlich nüchternen englischen Fans, passten sich den Ball in einer Schärfe und Präzision zu, als wären sie Handballer.



Bloß im Strafraum war City nicht genau und entschlossen genug. Trotz ihrer Dauerangriffe schoss die Elf nur zwei Tore, bezeichnenderweise durch Sergio Agüero, den besten Spieler der ersten Halbzeit, und David Silva, den besten des gesamten Spiels. Der entscheidende Treffer ging auf einen Fehler des Gegners zurück, doch war er auch den Dauerdruck von Manchester zurückzuführen, der Abwehrspielern kaum atmen lässt. Danach hatte die TSG noch das Zeug, in den verbleibenden sieben Minuten den Gegner in dessen Hälfte zu drängen. Die komplette Elf von Pep Guardiola verteidigte kämpfend den knappen Sieg.

Nach zwei Spielen mit einem Punkt ist die TSG Hoffenheim nun Letzter, aber nicht hoffnungslos. Bundesligamannschaften, auch Hoffenheim, haben in den letzten Jahren viele ernüchternde Niederlagen im Europapokal eingesteckt. Das 1:2 der TSG gegen den Mitfavoriten der Champions League, das offensivste Team der Welt, auch eines der teuersten, fiel nicht in diese Kategorie.