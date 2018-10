Vor genau einem Jahr begann etwas. Nach den Belästigungsvorwürfen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein entstand im Oktober 2017 mit #MeToo nicht nur ein Twitter-Hashtag, sondern eine breite Debatte über sexuelle Selbstbestimmung. Frauen, die viele Jahre lang geschwiegen hatten, redeten nun.



In diesem einen Jahr verloren wegen #MeToo mehrere britische Minister und Parlamentsabgeordnete ihre Posten. In China trat ein buddhistischer Mönch zurück. Sogar der Literaturnobelpreis wurde in diesem Jahr deswegen nicht verliehen. Hier wurden neue Gesetze verabschiedet, dort Anlaufstellen für Betroffene geschaffen. Nur am Profifußball ging dieses Thema bislang weitgehend vorbei.

Bislang. Denn die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga behauptet nun im Spiegel, Cristiano Ronaldo habe sie vergewaltigt.

Ronaldo weist die Anschuldigungen zurück. "Mein reines Gewissen wird es mir erlauben, die Ergebnisse aller möglichen Untersuchungen in Ruhe abzuwarten", schreibt er auf Twitter. "Vergewaltigung ist ein abscheuliches Verbrechen, das sich gegen alles richtet, was ich bin und woran ich glaube." Es steht sein Wort gegen das seines mutmaßlichen Opfers. Und natürlich gilt die Unschuldsvermutung auch für ihn.



Doch die Reaktionen der Branche auf die Vorwürfe gegen ihren größten Star zeigen, dass es in der Welt der Profikicker noch immer so zugeht, als hätte es #MeToo nie gegeben. Darüber täuschen auch keine noch so modernen Fair-Play-Kampagnen. In den Kabinen, und nicht nur dort, riecht es noch nach Chauvinismus und Narzissmus. Hier ist man unter Männern, und Männer halten zusammen.

.@Cristiano Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. 1/1 — JuventusFC (@juventusfcen) 4. Oktober 2018

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2 — JuventusFC (@juventusfcen) 4. Oktober 2018

Am deutlichsten wurde das durch die Tweets von Juventus Turin, Ronaldos neuem Club: "Ronaldo zeigte in den vergangenen Monaten seine große Professionalität und Hingabe, die bei jedem von Juventus geschätzt wird", heißt es dort. Blöd nur, dass es in dieser Angelegenheit nicht um Professionalität und Hingabe geht, sondern um eine der schwersten Straftaten überhaupt. Und weiter: "Die angeblichen Vorkommnisse, die fast zehn Jahre her sind, ändern nichts an dieser Meinung, die von jedem geteilt wird, der mit diesem großen Champion zu tun hatte." Soll heißen: Es ist schon ewig her und, hey, er macht Extratrainingsschichten, alles andere ist uns egal.



Welch ein Signal an die vielen Kinder und Jugendlichen in den Ronaldo-Trikots, an all die, die zu dem Portugiesen aufschauen! Nur eine Stunde später twitterte Juve ein kleines Video, in dem Ronaldo im Training ein Tor schießt und anschließend jubelt, wie er immer jubelt. Realitätsferner und männerbündnerischer geht es kaum.

Anwälte überall

Nicht anders ist das in der portugiesischen Nationalelf. Zwar wurde Ronaldo für die nächsten beiden Spiele nicht nominiert, offiziell wird das aber mit seiner Belastung durch den Wechsel nach Italien begründet. Kathryn Mayorgas Vorwürfe ignoriert der Verband, und der Präsident Fernando Gomes sagt: "Ich kenne Ronaldo auch seit vielen Jahren und kann seinen guten Charakter bezeugen." Die Zahl der bekannten Fußballer, die sich zur Sache geäußert haben: null.

Dafür schickt Ronaldo seine Anwälte in die Spur. Der Spiegel beruft sich auf Dokumente, wonach allein die Rechnung für den Privatdetektiv, der Kathryn Mayorga observierte, viele Zehntausend Dollar betragen habe. Ronaldos Anwälte hätten mit Mayorga 2010 einen Vergleich geschlossen. Für 375.000 Dollar, so habe man sich geeinigt, solle sie fortan schweigen. Mayorgas Anwalt will dieses Abkommen nun in einer Zivilklage anfechten, weil seine Klientin damals nicht verhandlungsfähig gewesen sei.