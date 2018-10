Hannover 96 – Wolfsburg 0:2 (0:1)

Der VfL Wolfsburg hat sich im ersten Erstliga-Duell des diesjährigen DFB-Pokals gegen Hannover durchgesetzt. Für die Wolfsburger schossen Admir Mehmedi (20.) und Wout Weghorst (90.+3) die Treffer zum verdienten 2:0-Auswärtssieg in der zweiten Runde. Wolfsburg war in der Partie weitgehend überlegen. Die Hannoveraner Henrik Weydandt (10.) und Ihlas Bebou (45.) vergaben noch die besten Gelegenheiten für die Gastgeber, doch Wolfsburg dominierte klar und zog somit ins Achtelfinale ein.

BSG Chemie Leipzig – SC Paderborn 0:3 (0:2)

Gastgeber Chemie Leipzig begann die Partie im heimischen Sportpark forsch. Doch mit zunehmender Spielzeit dominierte der Zweitligist aus Paderborn, in der Vorsaison immerhin Viertelfinalist. Babacar Guèye (18., 59.) sowie Uwe Hünemeier (28.) erzielten die Treffer für die Gäste. Leipzig musste nach einer Roten Karte gegen Philipp Wendt (54.) in Unterzahl zu Ende spielen.



SSV Ulm – Fortuna Düsseldorf 1:5 (1:4)

Immerhin eine Viertelstunde durfte Viertligist SSV Ulm 1846 von einem Sieg gegen den Erstligisten Düsseldorf träumen: Schon nach 13 Sekunden brachte Ardian Morina (1.) den Außenseiter mit einem der schnellsten Treffer der Pokalgeschichte gegen Fortuna Düsseldorf in Führung. Doch Düsseldorf drehte das Spiel bereits vor der Pause durch Treffer von Marvin Ducksch (15.), Rouwen Hennings (33.) und Dodi Lukebakio (37., 43.). Erneut Ducksch (70.) traf nach der Pause zum letzten Tor und führte Düsseldorf damit ins Achtelfinale .

SC Darmstadt 98 – Hertha BSC 0:2 (0:0)

Hertha BSC zeigte in Darmstadt eine solide Leistung. Scheiterten die Berliner in der ersten Halbzeit noch mehrfach am Darmstädter Torhüter Daniel Heuer Fernandes, traf der gerade eingewechselte Vedad Ibišević (64.) nach der Pause zur Führung für den Bundesligisten. Der ebenfalls eingewechselte Maximilian Mittelstädt (88.) entschied in der Schlussphase die Partie für Berlin.

Alle Spielergebnisse im Überblick:

SSV Ulm 1846 – Fortuna Düsseldorf |1:5

Darmstadt 98 – Hertha BSC |0:2

Hannover 96 VfL Wolfsburg |0:2

Ch. Leipzig – SC Paderborn |0:3

SV Rödinghausen – Bayern München |

SV Wehen Wiesbaden – Hamburger SV |

1.FC Heidenheim – SV Sandhausen |

FC Augsburg - FSV Mainz 05 |

Mittwoch

Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg |

SC Weiche Flensburg 08 – Werder Bremen |

Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin |

1.FC Köln – FC Schalke 04 |

Bor. Mönchengladbach – Bayer Leverkusen |

Holstein Kiel – SC Freiburg |

RB Leipzig – 1899 Hoffenheim |

Arminia Bielefeld – MSV Duisburg |